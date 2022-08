Pieczątka z hasłem "Russkij wojennyj korabl..." w paszporcie Rosjanina? Sprawdzamy

"Rumuni to jednak mają rozmach i fantazję" - napisał 17 sierpnia jeden z użytkowników Twittera. "Nie dość, że Rosjanina do siebie nie wpuścili to jeszcze wbili mu w paszport 'Russkij wojennyj korabl, idi na ch**'..." - dodał (pisownia wszystkich wpisów oryginalna). Na dołączonym krótkim nagraniu rzeczywiście widać rosyjski paszport z pieczęcią z tym słynnym hasłem, czyli słowami, którymi obrońcy Wyspy Węży na Morzu Czarnym odmówili poddania się załodze rosyjskiego okrętu w pierwszych dniach wojny.

Wpis ma na Twitterze blisko 4 tys. polubień, prawie 900 razy podano go dalej. "Brawo Rumunia"; "Szacunek!"; "Super" - komentowali internauci. Niektórzy wątpili jednak, czy opisana sytuacja się naprawdę zdarzyła. "To fejk?" - pytał jeden z uczestników dyskusji.

Zdjęcie paszportu z nietypową pieczątką rozsyłane jest też na Facebooku . "Nowy wzór rumuńskich pieczątek granicznych. To wbijają w paszporty cofniętym z granicy obywatelom Federacji Rosyjskiej" - tak 17 sierpnia opisał zdjęcie jeden z użytkowników. Post wzbudził dyskusję internautów. "Piękne"; "Złoto. Puszczę to dalej"; "Cudowne! Aby prawdziwe?"; "Fake. Nie ma żadnych takich komunikatów na stronach rumuńskich" - komentowali.

Dotarliśmy do właściciela paszportu, który całą historię zrelacjonował w mediach społecznościowych. Trudności, z jakimi spotkał się podczas przekraczania granicy ukraińsko-rumuńskiej, opisało wiele mediów, w tym ukraińskie portale. Udało nam się potwierdzić, że paszport z nietypową pieczęcią rzeczywiście istnieje - nie mamy jednak potwierdzenia, kto i kiedy wbił do niego samą pieczęć.

Noc na przejściu granicznym

W cytowanym poście z Facebooka jest zrzut ekranu wpisu innego użytkownika z Telegramu - tam widać nazwisko Igor Zabotin. Na profilach w mediach społecznościowych i na prywatnej stronie internetowej Zabotin przedstawia się jako ekspert do spraw marketingu w internecie. Jest Rosjaninem, który wiele lat pracował w Kijowie. Chwali się wieloletnim doświadczeniem marketingowym i dziennikarskim - na Instagramie śledzi go ponad 30 tys. internautów. Na profilu Zabotina na Facebooku można znaleźć kilka postów z 15 i 16 sierpnia, w których dość chaotycznie i emocjonalnie opisuje zdarzenie, do którego - jak przekonuje - doszło na ukraińsko-rumuńskim przejściu granicznym w miejscowości Porubne.

Mężczyzna wyjaśnia, że spędził na nim całą noc. "Ukraińscy celnicy wzięli mój paszport i kazali mi spędzić noc w pobliżu sklepu wolnocłowego przy ich punkcie kontrolnym" - opisuje w poście opublikowanym 16 sierpnia o drugiej w nocy. Wspomina również o rumuńskiej straży granicznej, która miała zabrać mu dokumenty samochodu i kazać spędzić noc w punkcie kontrolnym.

W jednym z kolejnych postów Zabotin napisał, że nie został wpuszczony do Rumunii i opublikował zdjęcie paszportu, gdzie widać pieczątkę z napisem "Russkij wojennyj korabl, idi na ch**" (napis jest w języku ukraińskim, a ściślej - w zukrainizowanej wersji oryginalnego hasła wypowiedzianego w języku rosyjskim). W kolejnym poście tego dnia pokazał nagranie - to samo, które wzbudziło zainteresowanie polskich internautów - na dowód, że opisana historia jest prawdziwa. W poście z 18 sierpnia poinformował, że ostatecznie udało mu się przedostać do Rumunii. Opisał też szerzej podróż przez Ukrainę i podkreślał, że mimo legitymowania się rosyjskim paszportem zawsze spotykał się z uprzejmością. "Na Ukrainie nie ma nazizmu, nigdy nie było i nie będzie, niezależnie od tego, jak bardzo kremlowscy propagandyści będą się starali!" - napisał.

Właściciel paszportu: to Ukraińcy wbili pieczęć

Skontaktowaliśmy się z Igorem Zabotinem. W odpowiedzi na pytanie z Konkret24 przekonuje, że to nie rumuńska, tylko ukraińska straż graniczna wbiła w jego paszporcie pieczęć ze słynnym hasłem. "Pieczątkę zobaczyłem później, gdy odzyskałem paszport. Na granicy ukraińskiej nikt nic o tym nie mówił" - napisał nam Rosjanin. Dodał, że od lat wspiera Ukrainę - na dowód odesłał do postów, w których opisywał wydarzenia na Majdanie w 2014 roku.

Dla dodatkowej weryfikacji opisanej wersji zdarzeń poprosiliśmy Zabotina o przesłanie fotografii paszportu i siebie samego. Otrzymaliśmy takie zdjęcie.