Pociąg z "elektrykami" stanął w płomieniach? Wyjaśniamy

W mediach społecznościowych rozpowszechniane jest krótkie wideo, na którym widać samochody przewożone pociągiem towarowym. Wagony-lawety na dalszym planie płoną - unosi się nad nimi chmura ciemnego, gęstego dymu. Według niektórych opisów zamieszczanych w sieci, to filmik ma pokazywać transport aut elektrycznych, a przyczyną pożaru ma być awaria jednego z nich. "Transport 'elektryków'. Niderlandy, wczoraj" - podpisała nagranie jedna z użytkowniczek. Jej wpis polubiło ponad 2,3 tys. osób, a prawie 800 osób podało go dalej. Nagranie odtworzono niemal 97 tys. razy.

Domniemane źródło pożaru, czyli samozapłon jednego z pojazdów, wywołało falę komentarzy, których autorzy krytykowali samochody elektryczne. Negatywnie oceniane były również działania dążące do wprowadzenia transportu bardziej przyjaznego dla środowiska i zastąpienia samochodów spalinowych autami elektrycznymi. "Jak samochody eko to chmura dymu też eko?"; "A pelikany łykają to co im się wpaja o eko..."; "Niech płoną wszystkie! To oczywiste ze elektryki to zadna ekologia a jedynie kolejny wymysł ludzi ktorym sie wydaje ze sa bogami"; "Ojj.. przewiduję, że te ognisko może trochę potrwać. Baterie palą się dłuuuugo bo są eko" - pisali internauci (pisownia wszystkich wpisów oryginalnych).

Niektórzy jednak zastanawiali się, czy płonące samochody rzeczywiście są elektryczne i jaka była prawdziwa przyczyna pożaru widocznego na filmie. "Ma Pani jakiś fakt, dowod że te wszystkie auta są elektryczne? i pytanie dwa, czy ma Pani dowod co było przyczyną pożaru?"; "Skąd wiadomo, że twórca napisał prawdę? Skoro wrzucony jest tylko krótki filmik bez zbliżenia na pojazdy"; "Co Wy ludzie łykacie jak pelikany wszystko co Wam napiszą by tylko być w nurcie anty samochody elektryczne? Powielaczami mitów jesteście w ten sposób tylko... żałosne" - komentowali wpis o płonącym pociągu i jego ładunku.