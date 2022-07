Powodzie w Australii: rekin na zalanej stacji kolejowej? Sprawdzamy

Ulewne deszcze paraliżują wschodnie wybrzeże Australii. Obfite opady notowane są w Nowej Południowej Walii i stolicy stanu - Sydney. Od soboty w niektórych regionach suma opadów sięgnęła nawet 800 litrów wody na metr kwadratowy. To o wiele więcej, niż średnio spada w ciągu roku - ok. 500 litów na metr kwadratowy. Z tego powodu 3 lipca wezwano do ewakuacji 45 tys. mieszkańców miasta. "Stoimy teraz w obliczu zagrożeń na wielu frontach: powodzie błyskawiczne, powodzie na rzekach i erozja wybrzeża" - powiedziała minister ds. służb ratunkowych Nowej Południowej Walii Steph Cooke.

W mediach społecznościowych pojawiają się tysiące zdjęć pokazujących niszczycielską siłę żywiołu w Australii - wśród nich nie brakuje jednak fake newsów. Jedna z takich fotografii krążących w sieci dotarła do polskiego internetu.