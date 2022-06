Rosjanie dostają wsparcie z Angoli? Co pokazuje film z Omska

Rozpowszechniany w sieci film pokazuje grupę czarnoskórych żołnierzy podczas parady wojskowej. Pierwszy niesie flagę Angoli, kraju w południowo-zachodniej Afryce. Żołnierze maszerują tanecznym krokiem i śpiewają piosenkę po portugalsku (język urzędowy w Angoli). Elementy w tle sugerują, że scena została nagrana w Rosji: na słupach i naszywce na ramieniu jednego z widzów widać rosyjskie flagi, na końcu filmu w tle pojawia się prawosławna cerkiew.

W ostatnich dniach film ten stał się popularny w rosyjskiej sieci - głównie na Telegramie, gdzie rozsyłano go z podpisem "Dobrowolcy z Afryki". Miało to sugerować, że oglądamy ochotników, którzy zgłosili się do rosyjskiej armii - w domyśle do walki w Ukrainie. Tak odczytali to internauci.