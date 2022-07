"W siedzibie NATO takie cyrki"? To nie jest siedziba sojuszu

Inni internauci wątpią jednak, że występ odbył się w siedzibie NATO lub pytają o więcej szczegółów tej uroczystości. "Ale po co taki 'występ' w siedzibie NATO? Jaka myśl stała za zgodą na taki pokaz?"; "Skąd założenie że to NATO zorganizowało taki spektakl? Zaprosili ich na ten występ i zapłacili za niego? A jeżeli tak, to poprosiłbym jakieś dowody na taką akcje"; "Ktoś wie coś więcej? Jakieś miejsce, data, żeby potwierdzić? Rzut oka na szybko skutkuje tym, że Google nic nie wypluwa, ale może źle szukam" - piszą.

Niektórym polskim internautom zarejestrowana scena się nie podoba. W komentarzach dyskredytują Sojusz Północnoatlantycki i podważają jego skuteczność. "Ma to być w siedzibie NATO ... jeśli tak , to grozi nam coś niewyobrażalnego"; "Dlaczego w siedzibie NATO odbywają się takie cyrki...?"; "Normalny człowiek patrzy na to z zażenowaniem. W siedzibie NATO! Mój niepokój wzrasta"; "Tak wygląda opętanie... Czy naprawdę myślicie, że oni nas będą bronić przed kimkolwiek?" - pisali (pisownia wpisów oryginalna). Być może internauci sugerowali się flagami na scenie - wśród czterech są flagi Unii Europejskiej i Belgii. Brak jednak charakterystycznej flagi Sojuszu Północnoatlantyckiego.

To Belgia, ale inne miasto

Po wprowadzeniu jednej z klatek nagrania do wyszukiwarki Google Grafika można natrafić na ten sam filmik, ale w lepszej jakości zamieszczony w serwisie YouTube. Zatytułowano go "Lewacka nauka na Uniwersytecie Gandawskim". Opublikowany został w listopadzie 2017 roku. Niektórzy internauci wstawiali go też w komentarzach do wyżej wymienionych wpisów, których autorzy sugerowali, że nagranie pochodzi z siedziby NATO.

Zwróciliśmy się do Uniwersytetu w Gandawie z pytaniem, czy wydarzenie rzeczywiście odbyło się na tej uczelni. Rzeczniczka prasowa uniwersytetu Stephanie Lenoir w odpowiedzi potwierdziła, że uroczystość zorganizowano 9 października 2017 roku w Auli Academica Uniwersytetu Gandawskiego i "nie ma to nic wspólnego z NATO". "Występ był częścią ceremonii otwarcia roku akademickiego 2017" - wyjaśniła Lenoir. "Było to artystyczne intermezzo zespołu teatralnego i grupy performerskiej Action Zoo Humain" - dodała.

Na stronie internetowej uniwersytetu dostępne są zdjęcia z tego wydarzenia. Widać na nich artystów z grupy Action Zoo Humain. Poza tańczącymi kobietami byli także m.in. chór dziecięcy i gitarzysta.