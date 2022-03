Zełenski śpiewa "Imagine" Johna Lennona? Podobny, ale to nie on

Umieszczone 19 marca na YouTube przez włoską stację Radio Salento nagranie podpisane: "Zełenski Wołodymyr una cover di John Lennon - imagine" w ciągu dziesięciu dni ma już 1,2 mln wyświetleń. Stacja opublikowała je także na Twitterze i Facebooku. Ponieważ opis informuje, że oglądamy prezydenta Ukrainy wykonującego "Imagine" - co ma swoją symbolikę, biorąc pod uwagę trwającą w Ukrainie wojnę - posty z linkiem do niego rozsyłano masowo także w polskich mediach społecznościowych, m.in. na Facebooku .

Jeden z internautów, publikując link do nagrania 27 marca, przypomniał fragment tekstu "Imagine" w języku polskim: "Możesz powiedzieć, że jestem marzycielem. Ale nie jestem jedyny. Mam nadzieję, że pewnego dnia dołączysz do nas. I świat będzie żył w zgodzie". Ten post wygenerował prawie 350 reakcji, udostępniono go ponad 100 razy. "Rewelacyjnie... Brawo Panie Prezydencie" - napisał jeden z komentujących (pisownia wszystkich postów oryginalna).

Wielu internautów zaznaczało jednak, że opis dołączony do filmu jest nieprawdziwy. "Momencik, momencik. To nie jest Zelenski!"; "Co za głupoty? Nawet nie podobny"; "Posłuchajcie Żeleńskiego, ma bardzo charakterystyczny głos i nie trzeba się długo zastanawiać by stwierdzić że to nie on" - pisali.

Nie Wołodymyr, tylko Alejandro

Ci, którzy nie uwierzyli, że oglądają śpiewającego prezydenta Ukrainy, mieli rację. Cover Lennona w tym popularnym nagraniu wykonuje bowiem amerykański zespół Boyce Avenue z Florydy, którego wokalistą jest Alejandro Manzano, widoczny przy fortepianie. Oryginalne wideo z wykonania tego coveru opublikowano w lipcu 2017 roku na youtubowym kanale Boyce Avenue - odtworzono je 16 mln razy.