Nagranie z kilkudziesięcioma bocianimi gniazdami na słupie wysokiego napięcia przyciągnęło uwagę tysięcy internautów. Jedni twierdzą, że to Polska, inni wskazują na zagranicę. Sprawdziliśmy, co wiadomo o tym materiale.

Pokazujemy, co jest prawdą, a co fałszem

"To jest piękne! To jest Polska" - stwierdził 16 czerwca jeden z użytkowników serwisu X, który opublikował nagranie. Wpis wyświetlono ponad 67 tysięcy razy.

Konto internauty oznaczone jest jako parodystyczne, ale część internautów uwierzyła, że nagranie powstało w Polsce. "To jest Polska, ale tylko z nazwy. To dzięki lemingom i pelikanom"; "Tylko w Polsce blokowisko bocianów"; "Szczerze, to dla bezpieczeństwa powinno się coś z tym zrobić" - komentowali niektórzy (pisownia wszystkich wpisów oryginalna).