Harvard nie przyjął na studia syna Trumpa? Skąd taka plotka

Pokazujemy, co jest prawdą, a co fałszem

W reakcji na zamrożenie funduszy 21 kwietnia władze Harvardu pozwały administrację Trumpa. Uczelnia twierdzi, że działania administracji są arbitralne, bezprawne i naruszają konstytucyjnie chronioną wolność słowa. W tym właśnie czasie w mediach społecznościowych zaczęła krążyć informacja o tym, że 19-letni syn Donalda Trumpa - Barron - nie został przyjęty na Harvard. Niektórzy autorzy postów na ten temat snują domysły, że zamrożenie środków uczelni to osobista zemsta prezydenta USA. Najpierw informacje na ten temat krążyły oczywiście w anglojęzycznych mediach społecznościowych, z czasem trafiły także do polskich. "Uniwersytet Harvard nie przyjął na studia Barrona Trumpa, syna Donalda i Melanii" - napisał np. 27 kwietnia anonimowy użytkownik serwisu X. Post wygenerował ponad pół miliona wyświetleń.

Polscy internauci żywo komentowali post: "No ale czemu?"; "Czemu?"; "Dlatego Harvard ma przechlapane u Trumpa?" - pytali niektórzy (pisownia wszystkich postów oryginalna). Inni próbowali się domyślać: "Widocznie był zbyt głupi"; "Może mu punktów zabrakło"; "To dlatego Trump tak atakuje Harvard"; "No to juz wiemy skad ta Trampowska nienawisc do uczelni"; "Kara za obcięcie przez tatusia dotacji? Bardzo słusznie".

"Jeśli się nie nadawał na studenta tej uczelni to bardzo dobrze, to że jest synem Trumpa nie oznacza, że wszystko mu się należy"; "No to Uniwerek Hardwardzki może się pakować i spadać do Kanady. Trump ich załatwi w 48 godzin"; "Szkoda ze młody cierpi przez ojca" - komentowała część użytkowników. Kolejni dopytywali o źródło przekazu: "skąd taka informacja?"; "czy to prawda?".