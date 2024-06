Premier Albanii Edi Rama rzekomo stwierdził w obecności amerykańskiego sekretarza stanu Antony'ego Blinkena, że Stany Zjednoczone to jeden z "trzech głównych diabłów" świata, obok Rosji i Izraela. Dowodem na to miało być krótkie nagranie. Słowa szefa rządu Albanii zostały wyjęte z kontekstu.

To fragment autentycznego nagrania, ale wyjęty z kontekstu

Okazuje się, że wykorzystany w poście fragment wypowiedzi premiera Albanii został wyrwany z kontekstu. To część jego odpowiedzi na jedno z pytań dziennikarzy. Polityka zapytano, czy uważa, że rozwiązanie dwupaństwowe (czyli współistnienie niepodległej Palestyny i Izraela na Bliskim Wschodzie - red.) jest nadal możliwe do realizacji przy obecnym rządzie Izraela. Wcześniej na to samo pytanie odpowiadał Blinken.

Następnie odniósł się do komunistycznego etapu w historii Albanii. Pogrubioną czcionką zaznaczamy fragment, który można było usłyszeć na nagraniu z popularnego postu. "Albania była komunistyczną dyktaturą, a nasz dyktator (Enver Hoxha, I sekretarz komunistycznej Albańskiej Partii Pracy od 1944 do śmierci w 1985 roku - red.) był jednym z najbliższych przyjaciół i sojuszników Organizacji Wyzwolenia Palestyny, OWP i Jasera Arafata. Z kolei nasz reżim był bardzo zawzięty przeciwko trzem głównym diabłom - Stanom Zjednoczonym, Związkowi Radzieckiemu i Izraelowi, czyli innymi słowy, amerykańskiemu imperializmowi, radzieckiemu socjalimperializmowi i żydowskiemu syjonizmowi. Ale z drugiej strony, ten kraj jest jedynym krajem w Europie, w którym po II wojnie światowej było więcej Żydów niż przed nią. I jest to jedyny kraj, z którego Żydzi nie uciekali, ale do którego przybywali szukając schronienia. I jak to bardzo dobrze pokazano w Yad Vashem, jest to kraj, w którym nazistom nie udało się pochwycić ani jednego Żyda. Takie jest tło" - mówił premier Albanii.