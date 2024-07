Kilkuset migrantów "podwiezionych przed dom Kamali Harris"? Nie teraz

Nagranie pokazujące dużą grupę migrantów przed rezydencją wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamali Harris zatacza szerokie kręgi w polskim internecie - przedstawiane, jako relacja z aktualnego wydarzenia. Tak jednak nie jest. Przypominamy, co się działo w Waszyngtonie w 2022 roku.

Joe Biden - sprawujący urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych od stycznia 2021 roku - ogłosił 21 lipca, że nie będzie się ubiegał o drugą kadencję. Biden w komunikacie poparł obecną wiceprezydent Kamalę Harris, która jest faworytką do uzyskania nominacji demokratów (oficjalnie może być zatwierdzona w głosowaniu wirtualnym 7 sierpnia lub podczas Konwencji Demokratycznej zaplanowanej na sierpień). Harris, jako nieformalna kandydatka, rozpoczęła już kampanię wyborczą.

Zmiany w prezydenckim wyścigu w USA są komentowane także w Polsce - zarówno przez polityków i ekspertów, jak też użytkowników mediów społecznościowych. Przy okazji w sieci pojawia się wiele fake newsów. Jednym z takich popularnych fejków stał się post opublikowany w serwisie X 27 lipca przez Radosława Poszwińskiego, do którego dołączył on niemal trzyminutowe nagranie. W treści posta podał: "Gubernator Abbott właśnie podwiózł kilkuset nielegalnych migrantów przed dom Kamali Harris". Do 30 lipca wpis ten wyświetlono ponad 87 tys. razy, podano dalej ponad 630 razy.

FAŁSZ Wprowadzający w błąd post z 27 lipca 2024 wygenerował ponad 87 tys. wyświetleń x.com

Większość komentujących uwierzyła, że rzeczywiście do zdarzenia z migrantami pod domem Harris doszło w ostatnim czasie. Ci, którym się to spodobało, komentowali: "Musimy zrobić to samo w Polsce"; "To samo trzeba zrobić u nas. Wszystkich nielegalnych pod dom ryżego i reszty jego bandy!!!"; "Każdy powinien zaprosić do jej domu po kilkunastu"; "U nas pod Donka dom powinni zawieść z 50 chociaż …" (pisownia postów oryginalna). Tylko nieliczni internauci zauważali: "Wątpię. W maseczkach? To pewnie jakiś fejk"; "Nagranie jest z września 2022 geniuszu"; "Dlaczego kłamiesz i manipulujesz?".

Jakie zatem wydarzenia przestawia załączone w poście nagranie?

Migranci pod domem wiceprezydent Harris

Jak zauważyli internauci, film pochodzi z 2022 roku - dokładnie: z 15 września. Tego dnia przed kompleks Obserwatorium Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie, gdzie mieści się rezydencja wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, podjechały dwa busy. Jak relacjonowały amerykańskie media, pod dom Harris przywieziono ponad stu migrantów. CNN podał, że wśród pasażerów były rodziny i młodzi mężczyźni i że według wolontariuszy 70-80 procent migrantów pochodzi z Wenezueli. "Kiedy nasz zespół dotarł do migrantów, byli bardzo zagubieni. Nie rozumieli, gdzie są" - opisał Tatiany Laborde z pomagającej migrantom waszyngtońskiej organizacji SAMU First Response. Migrantów przeniesiono wtedy czasowo do pobliskiego kościoła. Z relacji wolontariuszy wynikało, że przywiezione osoby miały się udać na przykład do Nowego Jorku i Chicago, czyli miast rządzonych przez demokratów.

W tamtym czasie agencja Associated Press wskazała, że za akcją stoi gubernator Teksasu Greg Abbott, który sprzeciwiał się polityce migracyjnej administracji Bidena i presji na południową granicę. Żądał jej uszczelnienia i zmian w prawie (podobne poglądy wyrażali wówczas gubernator Florydy Ron DeSantis i rządzący wówczas Arizoną Doug Ducey). Abbott zresztą sam przyznał się do zorganizowania akcji, którą rozpoczął w kwietniu 2022 roku.

"Wiceprezydent Harris nie zobaczyła jeszcze na własne oczy wpływu polityki otwartych granic, którą pomogła wdrożyć" - oświadczył Abbott 15 września 2022 roku w serwisie X (ówczesnym Twitterze). Potwierdził przy tym, że przywiezieni migranci pochodzą z Kolumbii, Kuby, Gujany, Nikaragui, Panamy i Wenezueli. Zapowiedział, że inni migranci z Teksasu będą nadal przywożeni do miast takich jak Waszyngton aż do chwili, gdy "Biden i Harris nie wykonają swojej pracy, by zabezpieczyć granicę". Działania republikańskich gubernatorów spotkały się z krytyką. Rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre powiedziała, że republikańscy gubernatorzy używają migrantów jako "politycznych pionków".

Dużą grupę migrantów przed rezydencją Kamali Harris pokazywały amerykańskie telewizje, relacja była między innymi w porannym paśmie NewsNation "Morning in America". Właśnie nagranie z tej relacji opublikował Poszwiński w swoim wpisie, wprowadzając w błąd, że działo się to "właśnie" teraz.

Wpis NewsNation z 15 września 2022 roku X.com

