Założyciel forum w Davos powiedział: "nie potrzeba więcej wyborów"? Fałszywy przekaz

Pokazujemy, co jest prawdą, a co fałszem

Wpis miał ponad 9 tys. wyświetleń. W sekcji komentarzy głos zabrali głównie ci, którzy oburzyli się rzekomą wypowiedzią Schwaba lub zgodzili się z nią. "Bardzo słuszna deklaracja! Wybory w krajach o demokracji parlamentarnej to od lat farsa i oszustwo mające uśpić czujność społeczeństwa"; "To jest jego cel, utworzyć niewybieralne rządy" - komentowali.

Hipotetyczne pytanie, a nie wezwanie

"Jedną z obaw, jaką słyszałem, jest to, że obecne technologie cyfrowe mają głównie moc analityczną, a teraz wchodzimy w czas ich zdolności prognostycznych. Widzieliśmy już tego pierwsze przykłady, pańskie przedsiębiorstwo było w to zaangażowane" - zwrócił się do współzałożyciela Google'a. "Następnym krokiem może być przechodzenie w tryb predykcyjny (potrafiący przewidywać ludzkie zachowania - red.), co oznacza, że ​​nie trzeba już organizować wyborów, ponieważ można to przewidzieć, a następnie zapytać, dlaczego potrzebujemy wyborów, skoro wiemy, jaki będzie ich wynik". "Czy wyobrażasz sobie taki świat?" - zapytał po tym Brina.