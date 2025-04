"Przewożę serce dawcy". "Łamiesz zasady, zmień kurs!". Co to za film

"Spirit 861, nie możesz tutaj lądować. Czekamy na prezydenta" - mówi kontroler. Nie wymienia ani nazwiska rzekomego prezydenta, ani kraju, którego miałby być przedstawicielem. Jednak za chwilę na nagraniu pojawia się klip z samolotem Air Force One, czyli samolotem amerykańskich sił powietrznych, z którego korzysta prezydent Stanów Zjednoczonych. Pilot jednak nalega na lądowanie i mówi: "Przewożę serce dawcy, które ma zostać dostarczone do szpitala jak najszybciej". "Nie ma znaczenia, Spirit. VIP-owski samolot ma teraz najwyższy priorytet. Gwarantuję, że zostaniesz zwolniony, jeśli to zrobisz" - słyszy w odpowiedzi. Dalej rzekomy pilot pyta: "Czy naprawdę uważasz, że ratowanie życia jest mniej ważne niż czekanie na prezydenta?". Na to kontroler odpowiada: "Nie ma znaczenia, w co wierzę. Liczą się tylko zasady, a ty je teraz łamiesz". "Zasady są po to, by je łamać, gdy ktoś jest w potrzebie. Nawet jeśli jest to sprzeczne z potrzebami prezydenta" - mówi pilot, a samolot widoczny na nagraniu coraz bardziej zbliża się do ziemi. "Spirit 861, zmień kurs teraz! Zostaniesz aresztowany, gdy tylko wylądujesz" - nakazuje kontroler. Filmik kończy się słowami pilota: "Przyprowadź ludzi tutaj, by przekazali paczki [z sercem] do szpitala. Właśnie uratowałem życie".