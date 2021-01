Astmatycy, cukrzycy, ciśnieniowcy mogą się szczepić szybciej niż ich grupa wiekowa? Dopiero w drugim etapie

"Dworczyk powiedział, że jeśli ma się chorobę współistniejącą, to wtedy można zaszczepić się 'przed swoją grupą wiekową'" - napisał jeden z internautów 14 stycznia, załączając w poście zrzut ekranu fragmentu z wywiadu prasowego. I zapytał: "Narodowy Program Szczepień wśród tych chorób wymienia.... nikotynizm. Czyli 20-letni palacz zaszczepi się szybciej, niż 65-latek?".

Internauci byli zaskoczeni informacją podaną przez Michała Dworczyka, pełnomocnika rządu do spraw szczepień, że możliwość wcześniejszego zaszczepienia się na COVID-19 niż osoby z danej grupy wiekowej będą mieli chorzy na choroby przewlekłe. Przy czym nie tyle sam ten fakt, co rodzaj wskazanych chorób wywołał pytania.

"Pan @michaldworczyk sadzi farmazony! Właśnie się dowiedziałem w mojej przychodni, że nie mają żadnych instrukcji w tym zakresie. Obowiązujące przepisy są takie, że szczepienia odbywają się według kategorii wiekowych, bez żadnych odstępstw" - skomentował jeden z uczestników dyskusji. "Gdzie znajdę te wypowiedź? Bo ostatnio trąbią że tylko PESEL się liczy jak zwykle bajzel" - dopytywał autor kolejnego komentarza (pisownia oryginalna).

Wcześniejsze szczepienie niż cała grupa? Tak, ale jeszcze nie teraz

Cytat Michała Dworczyka, do którego odniósł się twitterowicz, pochodzi z wywiadu dla portalu Gazeta.pl opublikowanego 14 stycznia. Szef kancelarii premiera został zapytany przez czytelnika portalu: "Czy jakieś choroby będą uprawniały do wcześniejszego zaszczepienia się, niż wynikałoby to z samego wieku?".

Michał Dworczyk odpowiedział: "Tak, spis tych chorób współistniejących, które uprawniają do przejścia przed swoją grupę, jest w Narodowym Programie Szczepień. Tam są wymienione wszystkie schorzenia. Jeśli u kogoś taka choroba występuje, może iść do swojego lekarza. Ten lekarz wystawia wtedy e-skierowanie i wtedy można się zaszczepić niejako przed swoją grupą".

15 stycznia, dopytywany o tę sprawę na konferencji prasowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Michał Dworczyk potwierdził te informacje. Ale doprecyzował, że z możliwości wcześniejszego zaszczepienia na razie nie można skorzystać.