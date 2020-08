Jak rozmawiać ze zwolennikami teorii spiskowych: 10 podstawowych zasad

W rozmowach ze zwolennikami teorii spiskowych warto zadawać pytania i pozwolić rozmówcom na samodzielne zweryfikowanie głoszonych przekonań. Jeśli partner deklaruje, że zdania nie zmieni - nie ma co przekonywać go na siłę. MIT Technology Review opracował 10 zasad dialogu ze zwolennikami teorii spiskowych.

Prezydent Stanów Zjednoczonych prowadzi ukrytą wojnę z szajką przestępców zajmujących się pedofilią, handlem żywym towarem i korumpujących wielkie korporacje - to jedna z teorii spiskowych o nazwie QAnon, w którą wierzą tysiące Amerykanów. Ale również już Polacy, ponieważ teorie spiskowe nie znają granic. Jak QAnon czy Afera Wayfair, młodsze siostry słynnej teorii spiskowej Pizzagate, przenikają do mediów i opinii publicznej, opisaliśmy w Konkret24.

FBI kontra teorie spiskowe Video: TVN24 BiS

Brak dowodów na prawdziwość tych rewelacji nie przeszkadza w rozpowszechnianiu teorii w sieci. Oficjalne wyjaśnienia i sprostowania publikowane w mediach na temat teorii spiskowych nie przekonują ich zwolenników. Przytoczenie racjonalnych argumentów i stanowisk oficjalnych instytucji to za mało, by podjąć z nimi rozmowę. Chyba że się wie, co mogłoby w tym pomóc. Internauci wiedz(rz)ą lepiej W sprawach Pizzagate, QAnon i Aferze Wayfair internauci podejmowali własne śledztwa. Próbowali łączyć wątki afer z doniesieniami mediów o prawdziwych wydarzeniach. Na przykład w tzw. Aferze Wayfair (dotyczy tego, że zorganizowana grupa pedofilów wykorzystuje rzekomo amerykański portal sprzedaży mebli jako przykrywkę w handlu dziećmi) internauci zwrócili uwagę na dziewczynę o imieniu Samiyah, która zaginęła w 2019 roku. Zauważyli, że imię Samiyah przyporządkowano jednej z szaf w katalogu sklepu. Nazwanie imionami dziewcząt innych produktów w sklepie wystarczyło do wysnucia podejrzeń, że ta witryna internetowa jest wykorzystywana przez handlarzy żywym towarem.

Screen rozpowszechniany na Twitterze. Nazwa szafki jest taka sama jak imię rzekomo zaginionej nastolatki Foto: Twitter

Nie wystarczyło oficjalne dementi sklepu i odrzucenie oskarżeń o udział w pedofilskim spisku. Nie wystarczyło nawet wideo, które nagrała sama Samiyah. Dziewczyna przekonywała, że wcale nie jest zaginiona. Internauci nie dowierzali. Zwracali za to uwagę, że pokój, w którym nagrała film, nie jest typowym pokojem nastolatki. Dzięki politykom i celebrytom popularne teorie spiskowe coraz częściej wchodzą do mainstreamu. W czerwcu post z symbolami QAnon – literą Q i hasztagiem #WWG1WGA – zamieścił na Instagramie Eric Trump, syn prezydenta Donalda Trumpa. Sam prezydent podawał dalej na Twitterze wpisy z kont propagujących teorię QAnon.

To rozmówca decyduje, czy teoria jest spiskowa Jak więc rozmawiać z osobami wierzącymi w globalne spiski? Jak postępować, gdy w nieprawdopodobne teorie wierzy bliska nam osoba? Odpowiedzi dostarcza Tanya Basu, dziennikarka portalu MIT Technology Review, należącego do czasopisma pod tym samym tytułem wydawanego przez Massachusetts Institute of Technology, jedną z najbardziej prestiżowych uczelni technicznych na świecie. Tanya Basu przytacza argumenty użytkowników portalu Reddit, którzy na co dzień rozmawiają ze zwolennikami teorii spiskowych, oraz ekspertów zajmujących się tą tematyką. Już z samym użyciem pojęcia "teoria spiskowa" trzeba być ostrożnym. To potencjalne wejście na wojenną ścieżkę z przyjaciółmi czy członkami rodziny. Należy pamiętać, że o tym, czy jakaś teoria jest spiskową czy nie, decydują sami rozmówcy. Wiara w teorie spiskowe to zjawisko bardzo ludzkie i normalne – podkreśla dziennikarka MIT Technology Review. "Do pewnego stopnia teorie spiskowe rezonują w nas wszystkich" – powiedział portalowi Rob Brotherton, psycholog, autor dwóch książek poświęconych teoriom spiskowym i fake newsom. Wyjaśnił, że teorie są mechanizmem obronnym: jesteśmy predestynowani do podejrzliwości i obawy przed sprawami, których nie potrafimy do końca wyjaśnić. Brotherton podkreślił, że nikt nie może określić się niepodatnym na teorie spiskowe. Przypomniał znane z nauk społecznych pojęcie "efektu trzeciej osoby". To hipoteza głosząca, że w przekonaniu niektórych osób środki masowego przekazu mają na nich mniejszy wpływ niż na innych. Jest to fałszywe przekonanie oparte na uprzedzeniach. Opierając się na swoich doświadczeniach z dyskusji internetowych, użytkownicy portalu Reddit twierdzą, że podatność na teorie spiskowe nie zależy od tego, w jakiej grupie społecznej się jest czy jakie się ma przekonania polityczne. 10 zasad rozmawiania ze zwolennikami teorii spiskowych Tanya Basu na portalu MIT Technology Review przedstawia 10 zasad rozmowy ze zwolennikami nieudowodnionych teorii. Wspólnym mianownikiem tych reguł jest szacunek dla rozmówcy i szczera próba podjęcia dialogu.

10 zasad rozmawiania ze zwolennikami teorii spiskowych Foto: MIT Technology Review