Caritas: otrzymaliśmy darowizny od 12 ministrów. Przelewy deklarowało więcej

Wynika z niej, że 21 konstytucyjnych ministrów otrzymało za rok 2017 nagrody finansowe na łączną kwotę 1,46 mln zł (każdy od 65,1 tys. do 82,1 tys. zł rocznie), a 12 ministrów w KPRM 592,1 tys. zł (każdy od 36,9 tys. do 59,4 tys. zł rocznie).

Jeśli wszyscy ministrowie konstytucyjni oddaliby swoje nagrody, zgodnie z zapowiedziami Prezesa PiS, do Caritas Polska trafiłoby zatem prawie 1,5 mln złotych darowizny. Jeśli zrobiliby to także wiceministrowie i sekretarze stanu, kwota ta wyniosłaby ponad 2 mln zł.

Gdyby wszyscy szefowie resortów, którzy zadeklarowali to oficjalnie, przekazali całe swoje nagrody na Caritas, organizacja powinna otrzymać około 1,03 mln zł. Należy jednak zaznaczyć, że kancelaria przedstawiła kwoty nagród brutto, przez co były one wyższe niż pieniądze, które rzeczywiście pojawiły się na kontach ministrów. Odjęto od nich m.in. podatek dochodowy czy składkę na ZUS, ale ich wysokości, a tym samym kwot netto, kancelaria nie podała do publicznej wiadomości.

Przykładowo ówczesny minister sportu i turystyki Witold Bańka zgodnie z komunikatem KPRM otrzymał w 2017 roku 72,1 tys. zł nagrody, ale w informacji resortu podano już, że na konto Caritas zwrócił on 62,3 tys.

Jak zapowiadano wpłaty?

Większość spośród 14 deklaracji wpłacenia pieniędzy na Caritas została przekazana w wypowiedziach, jakich ministrowie udzielali dziennikarzom różnych mediów, którzy przede wszystkim w połowie maja 2018 r. pytali ich o sposób realizacji zapewnienia prezesa Kaczyńskiego o zwrocie nagród i przekazanie ich na Caritas. Część z nich wskazywało konkretne diecezjalne i archidiecezjalne oddziały organizacji.

Wicepremier Piotr Gliński zapewnił o tym w rozmowie z dziennikarzem RMF FM 15 maja, czyli w ostatni dzień na wykonywanie wpłat, wyznaczony przez Jarosława Kaczyńskiego.

Tego samego dnia na antenie TVN24 minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel powiedział, że pieniądze na Caritas "przekazał dobrowolnie". "Nie mam z tym żadnych problemów", dodał.

Zapewnienie od ministra obrony Mariusza Błaszczaka stanowi wiadomość przesłana do mediów przez MON: "minister Mariusz Błaszczak już ponad miesiąc temu, tj. 12 kwietnia br., wpłacił na konto Caritas całą kwotę nagrody, którą otrzymał".

Także Anna Zalewska potwierdziła wpłatę w rozmowie z dziennikarzami. Dodatkowo oświadczyła, że jej zdaniem były to legalnie wypłacone pieniądze.

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł swoją wpłatę na tę właśnie organizację charytatywną potwierdził dziennikarzom "Gazety Wyborczej".