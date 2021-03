Słowa Budki "są chyba wyrwane z kontekstu"? Sprawdzamy

Niepodpisana plansza sugerująca, że szef Platformy Obywatelskiej Borys Budka cynicznie rzuca obietnice bez pokrycia, zaczęła krążyć w piątek 19 marca na Twitterze. Obok zdjęcia Budki widać duży napis "Obietnice PO", a pod spodem umieszczono dwa cytaty: "Nie zlikwidujemy 500+" i "To było pod wpływem emocji. Rzuciliśmy hasło i potem się trzeba tłumaczyć". Pod nimi napis: "Borys Budka, wyborcza.pl, 19.03.2021". Jest też logo PO przerobione na takie, które pokazuje smutną minę.

Grafikę znaleźliśmy też na twitterowym koncie PiS Zachodniopomorskie. Tam jednak pojawiła się dodatkowo w dwóch innych odsłonach. Słowa "Nie zlikwidujemy 500+" zostały zastąpione słowami "Będą niższe podatki" oraz "Nic, co dane, nie będzie odbierane" .

Borys Budka i Michał Wójcik o programie 500 plus w "Faktach po Faktach"

Borys Budka i Michał Wójcik o programie 500 plus w "Faktach po Faktach" Video: tvn24

Rzeczywiście, jak podaje grafika, 19 marca w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej" szef Platformy Obywatelskiej powiedział takie słowa: "To było pod wpływem emocji. Rzuciliśmy hasło i potem się trzeba tłumaczyć". Padły na początku rozmowy. Jednak nie była to odpowiedź na pytanie o program 500+, tylko o ruch poparcia stworzony przez prezydenta stolicy.

Inni internauci stawiali jednak zarzuty wicerzecznikowi PiS, na którego koncie grafika się pojawiła. "Rzecznik rządu manipuluje? W PiS to standard"; "Ależ to jest podła manipulacja"; "Te konkretne słowa 'to było pod wpływem (...)' są chyba wyrwane z kontekstu"; "Fogiel, nie twórz fake newsów" - pisali na Twitterze.

Część internautów pewnych, że Borys Budka we wskazanym wywiadzie skomentował złożoną obietnicę o nielikwidowaniu 500+ w sposób przedstawiony na grafice, nie szczędziła mu i PO krytycznych komentarzy: "Zostawiam... jakby ktoś szukał przykładu na łgarstwo"; "Kłamaliśmy, kłamiemy i będziemy kłamać", "Tyle już Polakom obiecywali i w przeszłości nie dotrzymywali..."; "Kłamczuch... na takim stanowisku tak łgać... Wstyd!".

"Co z Rafałem Trzaskowskim? Prawie wygrał wybory, mnóstwo ludzi na niego głosowało, co się z tym teraz dzieje?" - zapytał Budkę Tomasz Kwaśniewski, dziennikarz "Gazety Wyborczej".

"A co się może dziać? Przecież nie ma żadnych wyborów. Jest prezydentem Warszawy" - odparł Budka.

"Ale miał być ten jego ruch poparcia" - dopytywał dziennikarz.

"I co on by zrobił?" - zapytał szef PO.

"Nie wiem, ale w takim razie po co było o tym gadać?" - stwierdził dziennikarz.

"To było pod wpływem emocji. Rzuciliśmy hasło i potem trzeba się tłumaczyć. Taki jest kalendarz wyborczy, że wybory mamy dopiero za trzy lata. Nie da się utrzymać aktywności kampanijnej przez tak długi okres" - odpowiedział Borys Budka.

Zatem cytat z niego umieszczony na popularnej w sieci grafice odnosi się nie do kwestii pozostawienia 500+ po ewentualnym dojściu PO do władzy, lecz do ruchu społecznego Rafała Trzaskowskiego.

Budka o 500+: "ten system zostanie zachowany"

Zresztą pytania o program 500+ padły w tym wywiadzie trochę później. Budka stwierdził, że ukrytym celem programu "o którym PiS nigdy nie powie, była chęć uzależnienia niektórych grup społecznych od pomocy państwowej". Mówił o "kłamliwej narracji PiS-u": że PO, gdy dojdzie do władzy, to zabierze 500+.

"Co jest nieprawdą, bo ten system zostanie zachowany. Ponieważ Polacy się za tym opowiedzieli" - stwierdził szef PO.