Zełeński żartuje z Putina, a ten się śmieje? To zmontowane wideo

Wypowiedź Zełenskiego nawiązywała do popularnych internetowych łańcuszków i była grą słów - po rosyjsku "spis powszechny" i słowo "przepisać" brzmią bardzo podobnie. A żart mógł się odnosić do przekładanego kilkukrotnie spisu powszechnego w Rosji, który w końcu przeprowadzono w 2002 roku (planowo miał być w 1999) - a Putin proponował jego kolejne przeniesienie na 2003 rok.

"Czy będzie jeszcze taka sytuacja, gdy Putin będzie bił Zelenskiemu brawo..."

25 marca nagranie to opublikowano na rosyjskojęzycznym twitterowym profilu o nazwie @gruppa_voina. Wcześniej, 23 marca, opublikował je użytkownik @Abscurat, komentując po ukraińsku: "Początek końca". Tweeta polubiło ponad 6 tys. użytkowników, udostępniło ponad 1,1 tys.

Filmik komentowali też polscy internauci. "Ciekawe, czy będzie jeszcze taka sytuacja, gdy Putin będzie bił Zelenskiemu brawo....." - zastanawiał się w tweecie z 26 marca jeden z użytkowników Twittera (pisownia postów oryginalna). "Młody #Zelensky (obecnie prezydent #Ukraine) żartujący z #Putin na widowni: Putin niedawno otrzymał list 'policz swoją populację 9 razy, a znajdziesz szczęście'. Odnosi się to do popularnych wówczas listów łańcuszkowych (wyślij do 9 osób a będziesz bogaty)" - pisał inny internauta.

Jednak autentyczność nagrania budzi wątpliwości np. z powodu różnicy w jakości kadrów. Fragmenty z Zełenskim są gorszej jakości niż te z Putinem na widowni.