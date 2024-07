Woś o Bodnarze: minister przyznał, że "zarzuty mają charakter polityczny". Nieprawda, cytat ucięto

Ja bym jeszcze dodał wiceministra Michała Wosia, bo on też był wiceministrem, kiedy podejmował decyzję o tym, żeby za środki Funduszu Sprawiedliwości zakupić program Pegasus. Także to trzeci, można powiedzieć, do kompletu. Natomiast myślę, że... Bo, z jednej strony, mamy te różne zarzuty finansowo-polityczne, czyli wykorzystywanie Funduszu Sprawiedliwości do wspierania podmiotów albo zaprzyjaźnionych, albo tych, które chciały w sposób nienależny wyciągnąć pieniądze z tego Funduszu i wykorzystywanie tych pieniędzy dla celów czysto partyjnych, dla celów wyborczych. Ale z drugiej strony, mamy sprawę, która myślę, że jest w ogóle szczególna i nietypowa i jest takim złym symbolem tych czasów minionych, a mianowicie sprawę afery hejterskiej w Ministerstwie Sprawiedliwości. Przecież ta historia z Łukaszem Piebiakiem jest o tym, że on jest podejrzewany o to, że aranżował grupę hejterów związanych z Ministerstwem Sprawiedliwości, w tym trzech innych sędziów, którzy pozyskiwali różne szczegółowe dane osobowe dotyczące sędziów, którzy protestowali przeciwko zmianom w wymiarze sprawiedliwości, następnie za pośrednictwem pani Emilii, czyli małej Emi, to było dystrybuowane przez media społecznościowe. No i teraz ta sprawa już szczęśliwie została na tyle wyjaśniona przez prokuraturę, że możliwe było przedstawienie czterech wniosków o uchylenie immunitetu. Także te wnioski trafiły do Sądu Najwyższego.