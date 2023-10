Patryk Jaki: Polacy "zarabiają prawie 80 procent średniej unijnej". Jeszcze nie 

"Prawie 80 proc. średniej unijnej"? Dwa razy mniej

Kaczyński też mówił o 80 proc. - ale mówił o czym innym

Europoseł Jaki w przytoczonej wypowiedzi mówił także o inwestycjach w gospodarkę i gonieniu zachodu Europy. Doganianie przez Polskę krajów Europy Zachodniej to wielokrotnie powtarzana w kampanii wyborczej teza Jarosława Kaczyńskiego. Tylko że prezes PiS nie porównuje zarobków w Polsce z tymi w UE. Na przykład 6 sierpnia w Chełmie mówił: "Dzisiaj mamy 80 procent przeciętnej PKB na głowę w sile nabywczej, licząc Unii Europejskiej. Nie tak dawno nie mieliśmy nawet pięćdziesięciu. Ale możemy mieć szybko i sto, i znacznie więcej. Możemy doganiać nawet Niemcy i to nie jest sprawa jakichś stu lat, czy pięćdziesięciu, to może być w tych najbliższych dwóch dziesięcioleciach". Podobnie wypowiedział się 8 października na konwencji PiS w Rzeszowie: "Otóż można odwołać się do tych ośmiu lat, w czasie których Polską rządzili ludzie niezależni [od] ośrodków zewnętrznych, niezależni od tej grupy wzbogaconych, od tej elity, o której tutaj mówiłem nieładne, ale nie żałuję. I pokazali wraz z narodem, bo oczywiście to był wysiłek całego narodu, przynajmniej jego wielkiej części, że można mieć świetne wyniki, że można gonić Europę. Myśmy w ciągu tego czasu mieli wzrost PKB znacznie wyższy niż oni [nasi poprzednicy]. Przeszło trzydzieści procent. Jak na dwa wielkie kryzysy to naprawdę dużo, bo mielibyśmy pewnie koło czterdziestu albo i więcej może nawet, chociaż nie tak znowu dużo więcej, ale więcej niż czterdzieści, gdyby tych kryzysów nie było. Myśmy osiągnęli w tej chwili 80 procent przeciętnej Unii Europejskiej. To już jest dość przyzwoicie".