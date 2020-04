400 ton sprzętu medycznego w największym samolocie świata? To niemożliwe

Największy samolot świata, sześciosilnikowy Antonow An-225 Mrija dostarczył 14 kwietnia do Warszawy ładunek sprzętu medycznego do ochrony przed epidemią - trzykrotnie mniejszy, niż wynosi dopuszczalna ładowność samolotu. I pięć razy mniejszy, niż zapowiadali przedstawiciele władz.

Dzień później na Twitterze Ministerstwo Aktywów Państwowych podało, że po świętach "wyląduje kolejny transport sprzętu medycznego zakupionego przez @kghm_sa i @GrupaLOTOS. Aż 400 ton środków do walki z #koronawirusem dostarczy wynajęty specjalnie do tego największy na świecie samolot Antonow An-225 Mrija". Ten wpis podał dalej wicepremier Jacek Sasin, szef MAP.

Mimo, że ten błąd dość szybko wychwycili internauci - np. Artur Trębacki napisał: "sam ładunek to 250 ton, a 150 ton to paliwo i załoga" - to w dniu wylotu maszyny z Chin PAP dalej informowała o 400 tonach ładunku.

https ://twitter.com/LasekMaciej/status/124970768152Godzinę później MSZ poinformowało o starcie Antonowa z Chin i o tym, że na jego pokładzie znajduje się "między innymi 76 ton kombinezonów, 11 ton osłon na twarz i 9 ton masek". Samo to dawałoby ładunek ok. 96 ton sprzętu medycznego. Według informacji MAP podawanych wcześniej, w Chinach zakupiono 7 mln maseczek, kilkaset tysięcy kombinezonów, kilkaset tysięcy przyłbic.

Z kolei premier Mateusz Morawiecki powiedział na Okęciu, że do Polski trafiło ok. 80 ton sprzętu. Czyli pięć razy mniej, niż zapowiadały wcześniej - mylnie - Ministerstwo Aktywów Państwowych, KGHM, PAP i inne media.

Obie państwowe spółki, które na zlecenie rządu realizowały transport, w swoich oficjalnych komunikatach nie podały już danych o wadze ładunku, jaki 14 kwietnia przyleciał z Chin.

50 ton do Wrocławia, 57 ton do Poznania

Premier zapowiedział kolejne transporty sprzętu medycznego do Polski. Na zlecenie KGHM do tej pory odbyło się sześć takich lotów. Łączna wartość sprowadzonego sprzętu wynosiła - jak podał prezes KGHM - ok. 15 mln dol.

W nocy z 8 na 9 kwietnia na lotnisku we Wrocławiu wylądował drugi co do wielkości największy samolot transportowy Antonowa – An-124 Rusłan. Przywiózł z Szanghaju 50 ton sprzętu medycznego. Dostarczył niezbędne środki ochrony osobistej, tj. 1 mln rękawiczek, 200 tys. maseczek, 180 tys. kombinezonów ochronnych, 50 tys. gogli. Środki zostały zakupione przez Agencję Rezerw Materiałowych.

Podobny transport 15 kwietnia trafi do Poznania. Będzie to pierwsza część transportu środków ochronnych z Chin. Łącznie do Poznania, czterema lotami przez najbliższy tydzień, przyleci 57 ton sprzętu - w tym 1 mln masek chirurgicznych, 1,5 mln masek FFP 2 N 95, 100 tys. kombinezonów klasy II, 100 tys. gogli, 100 tys. przyłbic. Materiały te zostaną rozwiezione do czterech różnych szpitali. Głównym fundatorem tego transportu jest Dominika Kulczyk, która przekazała na ten cel 20 mln zł - poinformowała Kulczyk Foundation. Przewoźnikiem jest LOT Cargo wykorzystujący samoloty Dreamliner. Transport został opłacony przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.