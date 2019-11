Jedno selfie i fala krytyki. Posłanka Lewicy tłumaczy chronologię zdarzeń

"Lewica podaje czyn Marszałek Witek do prokuratora. Dwa dni później robi sobie z nią radosne selfie, bo ta dodała na sejmowych papierach słowo „posłanka”. Końcówki są ważniejsze od prawa? Wychodzi na to, że tak..." - skomentował zdjęcie internauta.

Do wprowadzającego w błąd wpisu Tomasza Lisa odniósł się oficjalny profil Wiosna Biedronia : "Panie redaktorze @lis_tomasz - czy już Pan poinformował swoich followersów, że zdjęcie zrobiono przed feralnym głosowaniem? A @__Lewica jako pierwsza zgłosiła sprawę marszałek Witek do prokuratury? Dla naszych posłanek pytamy".

"Zdjęcie zrobiłyśmy w środę rano 20.XI. po rozmowie w sprawie feminatywów dla posłanek", napisała. Z wpisu wynika także, że w poniedziałek 25 listopada zapadła decyzja o możliwości druku dokumentów sejmowych z użyciem feminatywów.

"To są dwie rozłączne sprawy"

- Siłą współczesnych mediów jest przekaz wizualny. Odbiorca patrzy najpierw na zdjęcia, a dopiero potem czyta treści. W momencie, gdy sytuacja polityczna jest dynamiczna, użycie zdjęcia sprzed kilku dni może wprowadzać w błąd – komentuje sytuację Kucharska-Dziedzic.

- Pytanie czy wykorzystanie naszego zdjęcia po feralnym głosowaniu było przypadkiem, czy też celowym działaniem, by zdyskredytować działania grupy posłanek konkretnego ugrupowania – zastanawia się posłanka.

Parlamentarzystka zaznacza, by nie łączyć działań posłanek Lewicy o uwzględnienie żeńskich końcówek z ich stosunkiem do decyzji podjętych przez marszałek Witek podczas glosowania nad kandydaturami do KRS.

- 20 listopada starałyśmy się przekonać panią Witek do używania feminatywów w sejmowych materiałach oraz na tabliczkach w sali plenarnej. Osiągnęłyśmy porozumienie w sprawie ich używania w drukach sejmowych. Oczywiście dla tych kobiet, które sobie tego życzą - tłumaczy. - Za tą decyzję możemy pochwalić marszałkinię. To nie zmienia faktu, że mamy jednoznacznie negatywny stosunek do działań marszałkini Witek podczas czwartkowego głosowania. To są dwie rozłączne sprawy – mówi Anita Kucharska-Dziedzic.

"Każda zmiana zaczyna się od języka"

Posłanki Lewicy starają się o uwzględnienie żeńskich końcówek od początku IX kadencji Sejmu.

28 października przekazały Kancelarii Sejmu wniosek z prośbą, aby druki sejmowe i tabliczki przy miejscach w sali plenarnej uwzględniały żeńskie końcówki.

List podpisany przez 15 posłanek opublikował lider Wiosny i europoseł Robert Biedroń. W poście zaznaczył, że "każda zmiana zaczyna się od języka".