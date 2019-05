Julia Przyłębska "tylko robi obiady" Jarosławowi Kaczyńskiemu? Częściowo fałszywy cytat o wywiadzie prezesa PiS

Parlamentarzyści pytani o tak bliskie kontakty polityka i prezes TK byli podzieleni w swoich opiniach . - [Kaczyński - red.] powiedział wprost: mam znajomego prezesa Trybunału Konstytucyjnego i nie waham się go użyć - podkreśliła Katarzyna Lubnauer, przewodnicząca Nowoczesnej. - Nie wiem, dlaczego ludzie by nie mieli prywatnie, osobiście się spotykać - kontrował Marcin Horała z PiS.

Wpis polubiło prawie tysiąc osób. Wiele także wykorzystało go do ataków na Bielana i Kaczyńskiego, a także do wyśmiewania ich. "Ciekawe jaką miał mimikę twarzy kiedy to mówił !? Gdzie my żyjemy ? Tego nawet Matrix nie jest w stanie wytrzymać!", "Bielan już sam nie myśli. Powtarza to, co prezes każe...", "takiej mega top specjal żenady nie widziałem jak żyje prawie sześćdziesiąt lat" - kpili komentujący.

Ani słowa o Przyłębskiej w "Kropce"

Zdjęcie załączone do wpisu mogłoby jednak sugerować, że wicemarszałek mówił o "obiadach" jako gość programu "Kropka nad i" w TVN24. Metod weryfikacji tego, czy Bielan rzeczywiście użył tam danych słów, jest kilka. Najbardziej oczywistą jest obejrzenie odcinka programu i sprawdzenie, czy dane słowa w nim padły. Ten prosty test dla twitterowego wpisu o senatorze wypada jednoznacznie negatywnie.

W drugiej części rozmowy Monika Olejnik rzeczywiście nawiązała do wywiadu Kaczyńskiego w TVP2, w którym mówił on o swojej znajomości z prezes TK. Po wyświetlonym fragmencie rozmowy prezesa PiS prowadząca program wspomniała, że przedstawiciele opozycji, jak i poprzedni prezes TK Andrzej Rzepliński uważają, że "nie powinno się mieć takich relacji osobistych".

Bielan odniósł się jednak do tego stwierdzenia w zupełnie inny sposób, niż sugerowano w mylącym tweecie. - To rozumiem, że pan profesor Rzepliński chce przekonać opinię publiczną, że nie utrzymywał żadnych relacji towarzyskich z politykami. Jakoś nie bardzo w to wierzę - mówił wicemarszałek. - Chcę powiedzieć, że za czasów prezesury pana Rzeplińskiego miały miejsce znacznie gorsze fakty. Miały miejsce wspólne prace Trybunału Konstytucyjnego i Kancelarii Prezydenta nad projektem ustawy i wyświetlili to dziennikarze - dodawał.

W trakcie tej rozmowy Adam Bielan ani razu nie wymienił nazwiska Julii Przyłębskiej. Przyznał też, że nie widział wywiadu prezesa w telewizji publicznej.

Nie ta data i nie ten garnitur

Żeby obalić prawdziwość części cytatu z wpisu nie trzeba jednak wcale słuchać całości rozmowy Adama Bielana z Moniką Olejnik. Wystarczy zauważyć, że zgodnie z informacjami podawanymi przez Twitter został on opublikowany 14 maja o godzinie 19:17. Ciężko było wtedy znać wypowiedzi wicemarszałka Senatu, ponieważ był on gościem programu "Kropka nad i" dopiero... 15 maja.

Tę niezgodność potwierdza też ubiór wicemarszałka i prowadzącej program. Nietrudno zauważyć, że Bielan do programu Moniki Olejnik 15 maja przyszedł w innym garniturze niż przedstawiony na zdjęciu. Wyróżnikami przede wszystkim są kolor koszuli i krawata. Ubiór samej prowadzącej także różnił się w stosunku do tego, co przedstawiono we wpisie.

Odwrócone wyszukiwanie Google fotografii z Twittera pozwala ustalić, że w tak ubrany Bielan był gościem "Kropki nad i" 28 maja 2018. Wypowiadał się wtedy na temat Jarosława Kaczyńskiego, ale jedynie w kontekście stanu zdrowia prezesa PiS, który znajdował się wtedy w szpitalu w związku z urazem kolana. Ważną kwestią w tamtym czasie było także zawieszenie protestu niepełnosprawnych w budynku Sejmu.