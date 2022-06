Pobicie w Poznaniu i zamienione dwa słowa, które nakręciły antyukraiński hejt

Doniesienia serwisu wywołały liczne antyukraińskie komentarze w mediach społecznościowych. "Nazistowska dzicz"; "Przesiedleńcy z Ukrainy się rozkręcają. A to dopiero początek"; "Tak się kończy wpuszczenie dziczy do Polski"; "Gieroje k***a jego mać"; "Wszystko jest do czasu, narazie Polacy ich jeszcze tolerują ale przyjdzie moment że przestaną"; "Będzie tego więcej, na tyle, że policja nie nadąży zamiatać pod dywan"; "Już dużo nie zostało, propaganda wojny nie wygra. Niestety nam w spadku zostanie 3 mln braci do utrzymania" - komentowali internauci (pisownia oryginalna).

Policja dementuje

Dziennik-polityczny.com to strona publikująca prorosyjską propagandę, wielokrotnie opisywana przez Konkret24 (ostatni raz w marcu 2022 roku). Jak pod koniec kwietnia 2022 roku informował serwis Zaufanatrzeciastrona.pl, między innymi ta strona została zablokowana przez polskich operatorów internetowych. Nakazała to Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ramach walki z propagandą szerzoną na rzecz Rosji. Łącznie zablokowano wtedy dwanaście stron, w maju dołączono do tej "czarnej listy" Poufnarozmowa.com, która publikuje korespondencję ministra Michała Dworczyka. Jadnak blokady bardzo łatwo można obejść.

Dziennik-polityczny.com jako swoje źródło wskazuje polski portal O2.pl. Jak sprawdziliśmy, przepisano cały artykuł, który został opublikowany 10 czerwca. Z jednym wyjątkiem: "trzech mężczyzn", jak jest w oryginale, zamieniono na "trzech ukraińców". Nigdzie w oryginalnym tekście nie wymieniono narodowości podejrzewanych mężczyzn. Nie znaleźliśmy jej również w innych doniesieniach poznańskich mediów, ani w oficjalnych komunikatach policyjnych.

- Nigdy w tej sprawie nie podawaliśmy żadnych informacji o narodowości. Zresztą byłoby to trudne, bo przecież właśnie próbujemy ustalić tożsamość tych mężczyzn - mówi nam kom. Maciej Święcichowski z zespołu prasowego Policji Wielkopolskiej. - Nie mamy żadnej informacji o narodowości podejrzewanych - podkreśla. Informuje, że co do zasady funkcjonariusze nie podają narodowości podejrzewanych lub podejrzanych, gdy nie wiążę się to z popełnionym przestępstwem.