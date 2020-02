Prezydencka kolumna na przejeździe kolejowym w Brzesku. Wyjaśniamy wątpliwości internautów

We wtorek 18 lutego w sieci pojawiło się wideo, na którym widać, jak prowadzona przez policyjne radiowozy kolumna samochodów Służby Ochrony Państwa przejeżdża bez zatrzymywania się przez przejazd kolejowy. Jedzie po prąd. Omija sznur aut stojących przed torami. Na wideo widać sygnalizator, przed którym zatrzymały się cywilne auta i krzyż św. Andrzeja informujący o jednotorowym przejeździe kolejowym.

"Z drogi śledzie, przez Brzesko Anżej jedzie" - skomentował prześmiewczo internauta, który opublikował to wideo. Obejrzano je do tej pory ponad 80 tys. razy.

Wideo komentowali też politycy. "Trzeba być człowiekiem wielkiej wiary by zakładać, że policjant lizakiem zatrzyma pociąg" - napisał na Twitterze poseł Nowoczesnej Adam Szłapka.

Pod wpisem z nagraniem internauci nie szczędzą słów krytyki. Ich zdaniem zachowanie kolumny na przejeździe nie było prawidłowe. "I co? Pociąg miałby się zatrzymać?", "By im pokazał, że kolejka obowiązuje wszystkich", "Co za gamonie/samobójcy", "Po tylu wpadkach i wypadkach oni się niczego nie nauczyli. Żenada!", "Oni myślą że jak Duda tam jedzie, to się pociąg zatrzyma", "Nieźli są, lizakiem pociąg zatrzymali".

- To jest należący do Skarbu Państwa czynny przejazd. Użytkownikiem wieczystym jest natomiast prywatna firma, która jest właścicielem znajdującego się nieopodal terminalu kontenerowego - informuje Konkret24 Krzysztof Bigiel, pracownik Urzędu Miejskiego w Brzesku. - Sporadycznie widziałem przejeżdżające tamtędy lokomotywy - dodaje.

"Jak widzę nie dość było puszczenia prezydenta autostradą na 3 zniszczonych oponach... (nawiązanie do wypadku prezydenta Andrzeja Dudy w marcu 2016 roku - red.) Dalej próbują" - skomentował Łukasz Zboralski, szef portalu o bezpieczeństwie drogowym.

Próbowaliśmy się skontaktować ze wskazaną przez niego firmą, żeby zapytać o dokładną częstotliwość kursujących tamtędy pociągów. Bezskutecznie. Nikt nie odbierał telefonu.

- Jeśli to był czynny przejazd, to lokalna policja powinna wiedzieć, czy tamtędy kursują pociągi, albo otrzymać takie informacje od tej prywatnej firmy - mówi anonimowo jeden z byłych oficerów SOP. - To lokalna policja proponuje SOP trasy przejazdu - dodaje.

Przejazd pociągu nie był zgłoszony. Na skrzyżowaniu był policjant

- Nasi policjanci zabezpieczali przejazd prezydenckiej kolumny - potwierdziła nam asp. sztab. Ewelina Buda, rzecznik prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Brzesku. Po więcej informacji odesłała do komentarza rzecznika prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie dla Internetowego Serwisu Lokalnego Bochnianin.pl.

"Na skrzyżowaniu stał policjant, który ręcznie kierował ruchem i zatrzymał inne pojazdy (nie widać tego na nagraniu wideo krążącym w Internecie)" - przekazał portalowi mł. insp. Sebastian Gleń.

"Jeśli chodzi o linię kolejową tam przebiegającą to jest to nieczynna bocznica (!) – przejazd pociągu tam odbywa się średnio raz w miesiącu i jest nam zgłaszany (wówczas nie było takiego przejazdu). Natomiast tarcza do zatrzymywania („lizak”) często jest wyciągana także przez policjantów z eskort – bo niestety kierowcom zdarza się ruszać zaraz po radiowozach, zanim przejadą rządowe limuzyny – i „wbijać się” w środek kolumny" - wyjaśnił Gleń (cytat za portalem Bochnianin).