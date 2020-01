Rząd Tuska sprzedał Zakłady "Łucznik" za 1,5 mln zł? Internauci mylą fabrykę i liczby

Grafiki opowiadające o rzekomej sprzedaży "Łucznika" w różnej formie były rozpowszechniane w sieci jeszcze w czasach, kiedy premierem był Donald Tusk. "Kazdy, kto zaufa tej ekipie rzadzacej skonczy tak jak Lucznik" - komentował jedną z nich użytkownik Facebooka w styczniu 2015 roku. Grafika pojawia się w sieci co kilka miesięcy, w różnych wersjach.

Zaprzecza to więc informacjom podanym na grafice. Analiza przytoczonych liczb może doprowadzić jednak do prawdziwej historii reprywatyzacji radomskiego zakładu, ale nie wspomnianego "Łucznika", a zupełnie niezwiązanej z nim Fabryki Łączników.

Na oficjalnej stronie Fabryki Broni "Łucznik" , która powstała w 2000 roku w wyniku restrukturyzacji Zakładów Metalowych, można przeczytać jednak, że obecna "oferta radomskiego zakładu sprawia, że już od dawna posiada on ugruntowaną pozycję na światowym rynku producentów broni. Jego kondycja finansowa jest z roku na rok coraz lepsza, co przekłada się na wzrost stanu zatrudnienia".

Nieprawdą jest natomiast sprzedaż fabryki za 37 mln zł. Kwota ta była jedynie ceną minimalną, za jaką syndyk próbowała sprzedać majątek przedsiębiorstwa na początku 2013 roku. Na taką transakcję nie skusił się jednak żaden nabywca. W następnych próbach cenę obniżano na ok. 28 i 22 mln, ale mimo tego do sprzedaży nie doszło.

Zwolnienia nie nastąpiły od razu. Początkowo inwestor zobowiązał się do nieobniżania kapitału zakładowego spółki, utrzymania zatrudnienia i niezbywania firmy przez rok. W znacznie krótszym czasie przestał jednak wypłacać pensję pracownikom. Ostatecznie upadłość fabryki z opcją likwidacji ogłoszono w lutym 2012 roku. Pracę straciło ok. 400 osób pracujących w zakładzie.

Zakład działał od lat 60. XX wieku do roku 2010. Właśnie wtedy Ministerstwo Skarbu Państwa sprzedało 85 procent akcji warszawskiemu prywatnemu nabywcy dokładnie za 1,428 mln zł. Ta kwota jest najważniejszą wskazówką, że autor grafiki pomylił Zakłady "Łucznik" z fabryką żeliwnych elementów.

Poinformowano w nim, że sprawa została skierowana do prokuratury. "Wnikliwie analizując zebrane materiały, ujawniono nieprawidłowości świadczące o podejrzeniu złamania i naruszenia prawa. Dlatego też szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik skierował do prokuratora generalnego zawiadomienie o podejrzeniu popełniania przestępstwa. Wykazał w nim, że

- napisano w komunikacie.

Śledztwo prowadzi Podlaski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji PK w Białymstoku. Zwróciliśmy się do prokuratury z prośbą o informację, na jakim etapie znajduje się śledztwo.

"Postępowanie pozostaje w toku, prowadzone jest w fazie in rem" - przekazał Dział Prasowy Prokuratury Krajowej. Postępowanie "in rem", czyli "w sprawie" oznacza, że po ponad czterech latach śledztwa nadal nikomu nie postawiono zarzutów. "Sprawą" jest "niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych w związku z procesem prywatyzacji i wyrządzenia poprzez to znacznej szkody majątkowej".

"W toku postępowania uzyskano opinię biegłego z zakresu księgowości i zarządzania przedsiębiorstwami, której analiza skutkowała koniecznością uzupełnienia materiału dowodowego poprzez przesłuchanie szeregu świadków. Z uwagi na dobro postępowania przygotowawczego na obecnym etapie nie udzielamy bliższych informacji co do wykonywanych i planowanych czynności procesowych" - dodano w przesłanej odpowiedzi.

"Łucznik" a Donald Tusk

Zupełnie inaczej potoczyła się natomiast historia błędnie umieszczonych na grafice Zakładów Metalowych "Łucznik", choć ich początki w rzeczywistości po transformacji wcale na to nie wskazywały.

Problemy z odnalezieniem się na rynku w latach 90. spowodowały, że w 2000 roku ogłoszono upadłość.

Zanim jednak do tego doszło, ZM Łucznik i Agencja Rozwoju Przemysłu powołały do życia spółkę Fabryka Broni "Łucznik" Radom, która po upadku zakładów kontynuowała ich tradycję i przejęła część pracowników.

W najnowszej historii fabryki rzeczywiście pojawia się Donald Tusk. W marcu 2014 roku otworzył on nowy kompleks budynków, w których obecnie odbywa się produkcja. Premier zapowiadał tam wydanie 100 miliardów złotych na modernizację armii i dodawał, że budowa nowego kompleksu dla "Łucznika" była możliwa m.in. dzięki determinacji ówczesnej marszałek Sejmu Ewy Kopacz.