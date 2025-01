Za scenę 33. Finału WOŚP "zapłaciło miasto"? Ratusz odpowiada

Post z informacją, że miasto Warszawa opłaciło budowę sceny i oprawę finału, podano dalej ponad 800 razy, polubiono niemal 4 tysiące razy. "Chociaż zebrano więcej do puszek niż miasto poniosło kosztów?" - zapytał jeden z komentujących, na co autor posta zaprzeczył. Inni internauci wykorzystali post do krytyki wspierania Finału WOŚP: "Zapłacili 200 tys za zorganizowanie tej szopki, zbiorą 100 tys ale ważne że 100 dla Jurka do kieszeni z pieniędzy podatników"; "za te wszystkie imprezy płacimy my z naszych podatków, nie WOŚP - robimy to od ponad 10 lat. Nikt tego kosztu nie wlicza i to jest dobry moment to policzyć".