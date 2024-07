Browar Kościerzyna upadł "po pół roku rządów Tuska"? Co to za historia

"160 lat tradycji... Przeżył jedną wojnę, drugą wojnę, komunizm, stan wojenny, Balcerowicza i transformację gospodarczą. Po pół roku rządów Tuska, padł na twarz. I to na 'umiłowanych' przez niego Kaszubach" (post ma 26 tys. wyświetleń); "Brawo uśmiechnięta Polska. Browar idzie do zamknięcia na Kaszubach... wcześniej wydano na jego rewitalizację 30 mln zł" (ponad 200 tys. wyświetleń); "Lenin przysłany przez Niemców wykończył Cara. Tusk przysłany przez Niemców wykończy Polskę" - komentowali internauci fakt ogłoszenia upadłości browaru (pisownia wszystkich postów oryginalna).

Część biorących udział w dyskusji przypominała jednak, że problemy browaru w Kościerzynie zaczęły się na długo przed zmianą władzy w Polsce w 2023 roku i nie ma podstaw do tego, by o tę upadłość oskarżać obecnie rządzących. "Rząd Tuska jest tak straszny, że aż musicie zmyślać newsy aby go atakować. Wniosek o upadłość tego browaru został złożony w grudniu 2023"; "Przecież to nie wina Tuska ani tego rządu tylko zarządzania spółką... Nie potrafili tego dobrze zrobić to padają na ryj..."; "Zamknięcie browaru ogłoszono w zeszłym roku... dlaczego nic pan wtedy nie pisał"; "Teraz Szanowny Pan nam wyjaśni konkretnie, co upadłość tego prywatnego browaru, ma wspólnego z rządzącą od pół roku ekipą? W jaki sposób kłopoty finansowe browaru Kościerzyna w 2023 roku, wiążą się rządem Tuska? Słucham" - pisali internauci.