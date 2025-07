Internauci, ale też poseł Marek Jakubiak oburzają się na zdjęcie polskiego policjanta, który na ramieniu ma naszywkę z flagą unijną. Wyjaśniamy, co to za naszywka.

"Czy jeszcze jesteście @PolskaPolicja? Czy już europejską?" - pyta w poście z 29 czerwca Marek Jakubiak, poseł z koła Wolni Republikanie. Do wpisu dołączył zdjęcie. Widzimy na nim dwóch policjantów - jeden stoi tyłem, drugi bokiem, jego twarz jest zanonimizowana. Obaj mają furażerki, koszulki z krótkim rękawem i kamizelki taktyczne. Na ramieniu jednego z nich, nad napisem "policja" jest duża, okrągła naszywka - flaga europejska, czyli 12 złotych gwiazd na niebieskim tle. To właśnie ta naszywka na mundurze funkcjonariusza tak wburzyła polityka.

Poseł Marek Jakubiak oburza się naszywką z flagą unijną na policyjnym mundurze. x.com

Oburzyła ona także internautów komentujących wpis posła. "Co to za przebieraniec?"; "Nie ma europejskiego państwa, więc zmiana mundury @PolskaPolicja jest bezprawne, jest nadużyciem"; "Zdrajcy nie policja. I na takich idą nasze podatki?"; "Pytanie… czy to są autentyczni polacy?"; "Jaki 'kierownik' slłużb, taka Policja" - pisali (pisownia wszystkich postów oryginalna). Post Jakubiaka wygenerował ponad 400 tysięcy wyświetleń.

Nie on jedyny udostępnił to zdjęcie. Robili to także anonimowi internauci. Ci powielali kopię fotografii, na której twarz policjanta nie jest zamazana. "Brakuje tylko ośmiu gwiazdek na czapce. Co to ma być? To jest mundur polskiego policjanta czy unijnego pajaca?" - napisał autor wpisu z fotografią munduru policjanta, który wyświetlono ponad 200 tysięcy razy.

Internauci o "europejskim gestapowcu" i niezgodności z prawem

"To jest polski policjant czy europejski gestapowiec???"; "To nie jest juz polska policja ???? Zamiast flagi jakies gowno w kółeczku ??? Srtoj policjanta określa ustawa !!!!!! Szok"; "To jest @PolskaPolicja? To mundur polskiego policjanta? Obwieszony nie wiadomo czym bo ani to flaga polska ani odznaka służbowa... Dlaczego qrva jakieś przerobione logo organizacji cwaniaków i zamordystów mieszających się w rządzenie w suwerennych państwach jest na mundurze?!" - oburzali się inni internauci, którzy rozpowszechniali zdjęcie na X.

Posty ze zdjęciem policjanta w mundurze z naszywką generowały dziesiątki tysięcy wyświetleń x.com

Internauci zwracali uwagę na fakt, że wygląd mundurów polskich policjantów określają konkretne przepisy. Ich zdaniem noszenie flagi unijnej przez policjanta jest z nimi sprzeczne. Wyjaśniamy, więc o co chodzi z unijną flagą na rękawie policjanta ze zdjęcia. Nie chodzi o żadną "europejską policję" jak twierdzi Jakubiak.

Zasady dotyczące ubioru funkcjonariuszy są ściśle określone przez prawo. Zgodnie z ustawą o Policji z 6 kwietnia 1990 roku ubiór policjantów określa minister spraw wewnętrznych. W art. 12 czytamy:

Art. 12. [Delegacja ustawowa – uzbrojenie, umundurowanie, sztandary] 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określa, w drodze rozporządzenia: 1) uzbrojenie Policji; 2) umundurowanie, dystynkcje i znaki identyfikacyjne policjantów; 3) zasady i sposób noszenia umundurowania oraz orderów, odznaczeń, medali i odznak; 4) normy umundurowania; 5) wzór i tryb nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Policji; 6) wzór odznak policyjnych oraz szczegółowe zasady i tryb ich nadawania policjantom.

I tak obowiązuje rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 2009 roku, które poświęcone jest umundurowaniu policjantów. To rozporządzenie kilkanaście razy było zmieniane, ostatnie zmiany minister spraw wewnętrznych wprowadzał z końcem 2024 roku.

Z rozporządzenia wynika dokładnie, jak powinien być ubrany funkcjonariusz w danej sytuacji oraz jakie są obowiązujące elementy identyfikacyjne policjanta. Rozporządzenie określa także zasady i sposób noszenia umundurowania oraz orderów, odznaczeń, medali i odznak. Zawarto także zapis o tym, że policjantom zabrania się: - noszenia przedmiotów umundurowania niezgodnie z obowiązującym zestawem przedmiotów umundurowania albo niezgodnie z ich przeznaczeniem; - noszenia przedmiotów umundurowania o nieestetycznym wyglądzie lub o znacznym stopniu ich zużycia; - noszenia przedmiotów umundurowania w połączeniu z przedmiotami ubioru cywilnego; - samowolnego dokonywania przeróbek, poprawek i zniekształcania przedmiotów umundurowania.

Oznaczenie policyjnej misji międzynarodowej

Ale policjant z naszywką flagi europejskiej ze zdjęcia nie dopuścił się samodzielnych przeróbek umundurowania. Bowiem jest ona oznaczeniem, że dany funkcjonariusz brał udział w misji EULEX w Kosowie. Polska w EULEX zaangażowana jest już od kilkunastu lat.

EULEX, czyli Misję Unii Europejskiej w Kosowie utworzono na podstawie dokumentu Rady Unii Europejskiej w 2008 roku. Polski rząd na podstawie uchwały Rady Ministrów z 12 grudnia 2008 roku w ramach tej misji utworzył i skierował do służby na terenie Kosowa Polski Kontyngent Policyjny Misji Unii Europejskiej. Ten składa się z dwóch jednostek: Jednostki Specjalnej Polskiej Policji (JSPP) oraz grupy eksperckiej. Celem tej policyjnej operacji jest "rozwijanie i wzmacnianie wieloetnicznych służb policyjnych oraz wspomaganie lokalnych organów odpowiedzialnych za zapewnienie przestrzegania prawa, bezpieczeństwa i porządku publicznego w Kosowie".

Obecnie w Kosowie pełni służbę XXXVII rotacja JSPP, która rozpoczęła się 9 grudnia 2024 roku. Składa się ze 105 funkcjonariuszy.

Umundurowanie policjantów, którzy służyli w ramach EULEX oraz tworzącą część tego umundurowania naszywkę można zobaczyć na wielu zdjęciach publikowanych np. z wręczenia odznaczeń tym funkcjonariuszy. Takie publikuje m.in. MSWiA, czy policja. Ci sami funkcjonariusze mają na sobie zresztą także oznaczenia z symbolem polskiego orła.

Marek Jakubiak, polemizując z internautami w komentarzach pod swoim wpisem, twierdzi, że "regulamin zabrania noszenia symboli innych poza polskimi" oraz że policjanci na misjach mogą nosić "co chcą", ale przebywając w Polsce "to jest odznaka nieregulaminowa". W rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych w sprawie umundurowania policjantów w paragrafie 28 wymieniono znaki identyfikacyjne policjanta. Są to: 1. Znak identyfikacji indywidualnej; 2. Znak identyfikacji imiennej; 3. Znak rodzaju służby Policji; 4. Napis "POLICJA"; 5. Znak korpusu Policji; 6. Znak przynależności państwowej.

W rozporządzeniu i załącznikach do niego sprecyzowano, o jakie oznaczenia chodzi. Są to m.in. plakieta z imieniem i nazwiskiem, metalowa tabliczka z numerem identyfikacyjnym policjanta czy haftowany wizerunek orła. Wśród nich nie została wymieniona naszywka z flagą europejską. Zapytaliśmy więc policję czy zastrzeżenia Jakubiaka o mają podstawy i czy funkcjonariusze naszywkę z flagą europejską mogą nosić także poza misją.

W odpowiedzi przywołano inny przepis wspomnianego rozporządzenia: "Przytoczony akt prawny wyraźnie określa zasady i sposób noszenia umundurowania oraz znaków identyfikacyjnych przez policjantów. Rozporządzenie dopuszcza m.in. (na podstawie § 35) możliwość noszenia przez umundurowanych policjantów oznaczeń specjalistycznych (tj. oznaczeń specjalności zawodowej). Wspomniane akty prawne nie przewidują stosowania na umundurowaniu policjantów pełniących służbę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej innych oznaczeń niż wskazane w przepisach". Ten przepis pozwala policjantom na noszenie okularów przeciwsłonecznych, symbolu żałoby oraz właśnie "oznaczeń specjalistycznych (specjalności zawodowych)".

Dopytaliśmy Komendę Główną Policji, czy naszywkę z unijną flagą, będącą symbolem udziału w misji EULEX należy właśnie w ten sposób traktować. Do czasu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Uzupełnimy o nią tekst, niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedzi z policji.