Jarosław o Lechu: "mocno dokręcił śrubę" i przestępczość "zaczęła spadać". Dane nie potwierdzają

Jarosław Kaczyński na ostatnich spotkaniach z sympatykami w ramach kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego mówi dużo o bezpieczeństwie - w aspektach ekonomicznym i osobistym. Przekonuje, że tego dotyczą zbliżające się wybory. Stawia diagnozę, że dzisiaj Polacy są generalnie bezpieczni, a nie zawsze tak było. 2 czerwca w Klwatce Królewskiej (woj. mazowieckie) Kaczyński tłumaczył: "To jest stan obecny i to jest nasze osiągnięcie. Sięgnę tutaj do wydarzeń sprzed 24 lat. To, co rozpoczął mój świętej pamięci brat, kiedy 8 czerwca 2000 roku został nagle ministrem sprawiedliwości i w ciągu krótkiego czasu no – można powiedzieć – tak przykręcił śrubę środowiskom przestępczym, chuligańskim i tym podobnym, że w Polsce sytuacja zaczęła się poprawiać".