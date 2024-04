"Ekipa '13 grudnia' Donalda Tuska mówiła, że 'to co dane nie będzie odebrane'. Prawda okazuje się inna. Tzw 'Babciowe' oznacza LIKWIDACJĘ wprowadzonego przez PiS - "Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego", który wynosi 12 tys na drugie i kolejne dziecko" - napisała. "Dla przypomnienia PiS złożyło projekt ustawy wspierającej kobiety powracające do pracy po urodzeniu dziecka przy pozostawieniu WSZYSTKICH świadczeń prorodzinnych: '800 plus', dofinansowania do opieki żłobkowej, 'Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego' czy rozszerzonego 'Malucha Plus'. ZNÓW OSZUKALI? Będą zabierać Rodzinny Kapitał Opiekuńczy ?" - napisała dalej posłanka (pisownia oryginalna, dodatkowo posłanka oznaczyła Donalda Tuska i swoją partię - red.).