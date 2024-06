W popularnym przekazie Niemcy i niemiecka firma rzekomo mają kontrolować poszukiwania "złóż surowców krytycznych" w okolicy Suwałk. Bogate złoża m.in. tytanu i wanadu jakoby "mają trafić do UE, a głównie do Niemiec". Poszukiwania rzeczywiście miały miejsce, ale ich celem wcale nie było wydobycie.

W mediach społecznościowych można natknąć się na informację o tym, że na Suwalszczyźnie ruszyły kontrolowane przez Niemców "poszukiwania złóż surowców krytycznych". Tym samym surowce odkryte w tym regionie w przyszłości mają być wywożone do innych krajów Unii Europejskiej, w tym właśnie do Niemiec. "Prace kontrolują Niemcy a poszukiwania kontroluje niemiecka firma Supracon AG. Surowce z gmin: Krasnopol, Puńsk, Rutka-Tartak, Suwałki, Szypliszki, Wižajny takie jak tytan wanad itp. mają trafić do UE, a głównie do Niemiec. Tylko w gminie Jeleniewo złoża są oszacowane na 1,34 mld ton" - informuje się na nagraniu udostępnianym w sieci (zachowano oryginalną pisownię). "Czy ktoś z was może wie więcej? Prawda czy fejk to jest" - pytano na jednym z kont w serwisie X.