20 tysięcy motocyklistów przejechało przed domem chorego Kiliana? Co w tej historii się zgadza

Ponad dwa miliony wyświetleń i setki tysięcy reakcji ma krążące w sieci nagranie, które pokazuje rzekomo, jak 20 tys. motocyklistów przejeżdża przed domem chorego na nowotwór złośliwy chłopca, spełniając jego marzenie. Niemal dwuminutowy filmik zaczyna się od ujęć, na których widać setki motocyklistów jadących autostradą. Kolumna sięga aż po horyzont. Na kolejnych ujęciach widzimy siedzącego na wózku inwalidzkim chłopca, obok niego stoi rodzina. Wszyscy są na jakiejś ulicy czy parkingu. Oglądamy, jak kolejni motocykliści przejeżdżają tuż przed chłopcem. Niektórzy zwalniają, podjeżdżają, by się z nim przywitać. Są wśród nich harleyowcy. Chłopiec jest zachwycony. Uśmiecha się, żywo gestykuluje.

Jednak nagranie nie pokazuje sytuacji z Niemiec. Choć poruszająca historia chorego niemieckiego chłopca jest prawdziwa, to film zmontowano z dwóch różnych nagrań pochodzących z innych części świata.

Internauci komentowali: "Rzadko płaczę..."; "Wzruszyło mnie to również..."; "Takie filmiki dają iskierkę nadziei, że są na tym świecie dobre rzeczy"; "Aż mam ciarki!"; "Coś pięknego. Szkoda, że ludzie tak rzadko się jednoczą, aczkolwiek dobra i ta namiastka", "Piękny gest", "Serce rośnie".

Oglądający nagranie internauci nie kryją wzruszenia. Komentują w różnych językach. Jeden z wpisów na Twitterze z tym filmem i komentarzem po kurdyjsku ma niemal 440 tys. reakcji . Jeden z polskich tweetów z tym nagraniem polubiono niemal 9 tys. razy . Autor posta napisał: "Chłopiec z nowotworem złośliwym, chciał zobaczyć harleya przejeżdżającego przed jego domem. Jego rodzice wysłali życzenie chłopca do 20 Harleyowców w ich mieście. W wyznaczonym dniu obok jego domu przejechało przeszło 20 tys. motocyklistów. Szacun" (pisownia postów oryginalna).

Akcja "Hałas dla Kiliana" i tysiące motocykli

24 lipca 2021 roku - jak podawały niemieckie portale - przed domem sześcioletniego Kiliana w Rhauderfehn (Dolna Saksonia) przejechała kawalkada motocykli. Miejscowa policja podała, że mogło być ich nawet 20 tys. Ponad pół roku wcześniej u chłopca zdiagnozowano chłoniaka. Mimo szybkiej operacji i chemioterapii lekarze 15 lipca przekazali rodzinie najgorsze wieści: Kiliana nie uda się uratować. Wówczas przyjaciółka rodziny wystosowała apel w mediach społecznościowych, by jak najwięcej motocykli przejechało przed jego domem - bo Kilian był fanem motocykli.

Akcję nazwano "Hałas dla Kiliana". Cztery dni później motocykliści tłumnie pojawili się przed domem chłopca. Machali do niego i go pozdrawiali, a on oglądał wszystko z okna. Jego bliscy relacjonowali mediom, że był zachwycony.