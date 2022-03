Kryzysy humanitarne na świecie: wojna w Ukrainie już wśród największych. Najnowsze dane

Najwięcej uchodźców z Ukrainy od początku wojny trafia do Polski. We wtorek 29 marca rano Straż Graniczna podała, że od 24 lutego do Polski wjechało już z Ukrainy 2,344 mln osób. To cztery razy więcej niż do Rumunii i ponad sześć razy więcej niż do Mołdawii i na Węgry. Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR, The United Nations High Commissioner for Refugees) nadało sytuacji związanej z uchodźcami z Ukrainy status poziomu zagrożenia 3 ("level 3 emergency") - czyli najwyższy. Oznacza to wyjątkowo poważną sytuację, kiedy skala, tempo, złożoność lub konsekwencje kryzysu przekraczają istniejące możliwości reagowania ośrodków krajowych i regionalnych. Ogłoszenie stanu zagrożenia na poziomie 3 automatycznie uruchamia mechanizmy koordynacji, rozmieszczenia personelu i zaopatrzenia, dostęp do dodatkowych środków finansowych, mechanizmów raportowania w czasie rzeczywistym i działania następcze.