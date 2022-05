"Propaganda musi zastąpić asfalt"? "To za kołem podbiegunowym"? Co pokazuje film z Rosji

Nagranie jest bardzo komentowane: "Gdyby nie ta straszna Unia, też byśmy mieli takie Eco drogi"; "Sa rewelacyjne, te kałuże można traktować jak mini baseny"; "Każdy dzień to taki mały Runmagedon"; "Wygląda jakby do serca wzięli sobie problem z betonozą w miastach" - kpili użytkownicy Twittera.

Lecz niektórzy internautów pytali, skąd tak naprawdę jest ten film. "To gdzieś za kołem podbiegunowym?" - zgadywał jeden z nich. "Przed 24.02 wydawałoby się straszne, dzisiaj to żenujące" - komentował inny, sugerując, że film pokazuje aktualne wydarzenie.

Nazwę miejscowości i kadry z popularnego filmu wstawiliśmy do wyszukiwarek - znaleźliśmy podobne wpisy, a nawet artykuły w języku rosyjskim o tym pochodzie. Film nie jest jednak aktualny: pojawił się w rosyjskim internecie w maju 2021 roku.

Serwis ngs24.ru 11 maja 2021 roku informował, że wideo rozprzestrzenia się po rosyjskiej sieci. Przedstawia pochód uczniów miejscowego gimnazjum zorganizowany 9 maja z okazji Dnia Zwycięstwa. Według ngs24.ru film prawdopodobnie opublikował dyrektor gimnazjum. Dziennikarzom nie udało się jednak z nim wtedy skontaktować, bo trafił na zwolnienie lekarskie.

Serwis cytuje pracownicę szkoły, która wyjaśniła, że widoczna na filmie scena nie jest dla mieszkańców Wołoczanki niczym nadzwyczajnym. "Zawsze jest tam tak błotniście - jest wiosna, wszystko się topi" - powiedziała kobieta. We wsi są zaledwie cztery ulice. Przedstawiciel władz miasta Dudinka (stolica rejonu oddalona o ok. 350 km, nieco bliżej jest do Norylska) wyjaśniał z kolei, że Wołoczanka to odległa wioska. "Oczywiście, to nie nasz kaprys, że mamy takie drogi" - skwitował.

Ngs24.ru odsyła czytelników do strony internetowej volochanka.city, który promuje projekty wspierające lokalną społeczność Wołoczanki. Na stronie wyjaśniono, że miejscowość jest jedną z najbardziej oddalonych osad w rosyjskiej Arktyce. Zamieszkuje ją około 500 osób - przedstawiciele syberyjskiego narodu Dołgan i ludu Nganasan.