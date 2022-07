"Rosjanki pozują z urnami swoich mężów ludobójców"? Kim jest ta kobieta

Jeden z anglojęzycznych użytkowników Twittera opublikował zdjęcia, które według niego przedstawiają wdowę po rosyjskim żołnierzu zabitym w Ukrainie. Kobieta rzekomo zrobiła sobie sesję zdjęciową w sukni ślubnej i z urną z prochami zmarłego. "Żony rosyjskich barbarzyńców zabitych w Ukrainie teraz popadają w szaleństwo. Profesjonalne zdjęcia z prochami twojego zmarłego barbarzyńcy (bonusowe zdjęcie ducha twojego barbarzyńcy jest ekstra)" - czytamy w poście opublikowanym na 3 lipca 2022 roku na Twitterze (tłum. red.).

Załączono do niego trzy zdjęcia. Pierwsze przedstawia kobietę w białej ślubnej sukni klęczącą na tle zachodzącego słońca. Na sukni leżą czerwone szpilki i bukiet czerwonych róż. Kobieta trzyma białą urnę z wygrawerowaną złotą literą "Z" - internauci mogli skojarzyć ją z propagandowym symbolem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Kolejne zdjęcie to wycięte z pierwszej fotografii zbliżenie na urnę, tu lepiej widać złotą literę "Z", a pod nią najprawdopodobniej imię i nazwisko zmarłego, daty narodzin i śmierci. Ostatnie zdjęcie przedstawia tę samą kobietę w białej sukni, obok niej jest rozmyta sylwetka mężczyzny, wygląda na dodaną w postprodukcji. Treść postu sugeruje, że to jej zmarły mąż.