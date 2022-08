Skazana w Rosji amerykańska koszykarka przejdzie testy DNA na sprawdzenie płci? To sfabrykowany kadr

Amerykańska koszykarka Brittney Griner, która w minionym tygodniu została skazana w Rosji na dziewięć lat więzienia, ma zostać poddana testom DNA, by sprawdzić jej płeć - tak twierdzą w mediach społecznościowych internauci, a na dowód publikują kadr z takim przekazem mający pochodzić z amerykańskiej stacji CNN. Na dole ekranu widać tzw. belkę (pasek) z napisem: "Zarządzono testy DNA by stwierdzić czy więzień jest płci żeńskiej czy męskiej". Z lewej strony kadru jest prezenterka CNN Lynda Kindake w telewizyjnym studiu, a z prawej zdjęcie skutej i prowadzonej do klatki w sali sądowej Grinner. Obrandowanie kadru przypomina to z CNN. Widać logotyp stacji z oznaczeniem "live", tzw. ticker z napisem "Moscow" i napis "breaking news".

"Powiem szczerze, że sam miałbym wątpliwości"

Rzekomy przekaz CNN jest publikowany głównie na anglojęzycznych kontach na Twitterze. "Czy to się dzieje naprawdę?" - zapytał jeden z internautów, którego wpis polubiło niemal 2,5 tys. osób. Kadr dotarł także do Polski z następującym komentarzem na anonimowym koncie: "Ale jaja. Rosjanie zbadają DNA skazanej na 9 lat amerykańskiej koszykarce, w celu zbadania płci, by poznać do jakiego wysłać to to więzienia. Amerykańskich aktywistów LGBT chyba krew zaleje".

Sprawa stała się okazją do żartów dla innych polskich internautów. "Super"; "No i pięknie"; "Sprawa jest ewidentna i oczywista"; "To się nazywa naukowe podejście do sprawy"; "Jak widać życie potrafi być proste. I zaimków zmieniać nie trzeba" - komentowali na Twitterze. Niektórzy jednak już zaczęli się dopatrywać w budowie koszykarki typ męskich, pisząc np. "Poszukałem trochę więcej zdjęć tej koszykarki i powiem szczerze, że sam miałbym wątpliwości… Moją uwagę zwróciła odległość od szyi do barku, dłonie i twarz".