"We wraku rosyjskiego helikoptera znaleziono pralkę"? To coś innego

Zarówno fotografia, jak i przekaz o pralce w śmigłowcu szybko przeniknął do polskiej sieci, gdzie jest również komentowany przez internautów. "We wraku strąconego rosyjskiego helikoptera znaleziono pralkę"; "Ruscy się oburzają za kpiny z parodii parady na Placu Czerwonym, tymczasem w zestrzelonym helikopterze wojskowym, jak podają Ukraińcy, odnaleziono pralkę"; "Na Twitterze pojawiło się zdjęcie, na którym widać zniszczony rosyjski helikopter. Na zdjęciu widoczna jest też pralka (lub suszarka), która prawdopodobnie była transportowana na pokładzie maszyny" - pisali użytkownicy Twittera, w tym także niektórzy dziennikarze.

Heraszczenko nie napisał nic o pralce - takie sugestie pojawiły się we wpisach internautów, którzy pobrali zdjęcie z jego konta. Pod najpopularniejszym wpisem cytowanym wyżej niektórzy komentujący zaprzeczali jednak, że zaznaczony element to resztki sprzętu AGD i zapewniali, że są to zniszczone części helikoptera. "Dobry żart, ale pralka wydaje się integralną częścią konstrukcji"; "Nie jestem pewien, czy to wygląda jak pralka. Do czego służy ten otwór wentylacyjny?"; "Tak, to nie jest pralka. W śmigłowcu bojowym nie ma miejsca na pralkę, nawet w Rosji, gdzie wszystko jest możliwe" - komentowali i jako dowód zamieszczali zaznaczone elementy śmigłowca, które ich zdaniem widać na zdjęciu.