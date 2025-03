J.D. Vance powiedział: "Ameryka musi zneutralizować Niemcy"?

Według rozpowszechnianego w sieci przekazu wiceprezydent USA J.D. Vance miał powiedzieć, że Stany Zjednoczone dla dobra Europy "muszą trwale zneutralizować Niemcy". To manipulacja.

Słowa wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, o których dyskutują polscy internauci, miały paść w wywiadzie dla stacji Fox News. J.D. Vance podczas programu "The Ingraham Angle" mówił m.in. o stosunkach Stanów Zjednoczonych z krajami europejskimi. Odniósł się np. do apelu prezydenta Polski Andrzeja Dudy, który wezwał, by rozmieścić amerykańską broń jądrową na terytorium naszego kraju. "Nie rozmawiałem z prezydentem [Donaldem Trumpem] o tej konkretnej kwestii, ale byłbym zszokowany, gdyby poparł rozprzestrzenienie broni jądrowej na wschodzie Europy" - skomentował Vance. Odnosił się także do polityki migracyjnej Niemiec. Właśnie wtedy miały paść słowa, które są cytowane w polskiej sieci. "Jeżeli Ameryka chce mieć spokój w Europie, musi trwale zneutralizować Niemcy" - rzekomo powiedział Vance.

Artykuł z takim cytatem w tytule zamieścił 16 marca portal Telewizji Republika. Rzekome słowa amerykańskiego wiceprezydenta przytoczono zarówno w nagłówku, jak i w treści artykułu. "JD Vance postawił sprawę jasno i trzeba przyznać, że wnioski które wysunął wydają się bardzo trafne. Wskazują bowiem na nieprzemyślane działanie niemieckich polityków, za sprawą których do Europy zjechały miliony nielegalnych imigrantów" - skomentował autor tekstu (pisownia oryginalna). Stwierdził, że przed tym zdaniem padły jeszcze takie słowa: "Niemcy zabijają same siebie, wpuszczając miliony nielegalnych imigrantów z krajów, które są całkowicie niekompatybilne kulturowo. Zabijają siebie, a teraz chcą zabić Europę, z nami na czele...".

Artykuł udostępniono na profilu stacji w serwisie X. W treści posta powtórzono rzekomy cytat. Post wygenerował ponad 45 tys. wyświetleń, polubiło go ponad 2,5 tys. użytkowników, podało dalej ponad 600. Informację za TV Republika podawały potem także m.in. osoby związane z Prawem i Sprawiedliwością - wśród nich były poseł tej partii Paweł Lisiecki, obecnie radny w sejmiku mazowieckim. "Z cyklu Amerykanie odkryli Amerykę. Jednak trudno się z nim nie zgodzić, bo Niemcy są chorym człowiekiem Europy, który ze względu na chęć panowania na kontynencie wywołuje i podsyca konflikty" - brzmi jego post na X z 17 marca. Załączył do niego zrzut ekranu posta TV Republika.

Rzekomy cytat wiceprezydenta USA kolportowało - zarówno na X jak, i na Facebooku - wielu anonimowych internautów.

Oskar Szafarowicz, działacz młodzieżówki PiS, napisał 17 marca w serwisie X: "Moce słowa wiceprezydenta USA" - przytaczając rzekomy cytat. Jego post wygenerował ponad 24 tys. wyświetleń. Internauci, którzy uwierzyli, że takie zdanie faktycznie padło z ust J.D. Vance'a, oburzali się: "Europa nie jest kolonią Ameryki. Niech się zajmą spokojem u siebie"; "Mówi to wiceprezydent kraju który powstał rękoma imigrantów"; "Niech się zajmą swoimi emigrantami, narkomanami, gangusami, bezdomnymi i resztą" (pisownia postów oryginalna).

Niektórym komentującym rzekoma wypowiedź amerykańskiego wiceprezydenta przypadła jednak do gustu. "Niemcy trzeba było trwale zneutralizować po 2 wojnie tak aby nigdy łba nie podnosiły, bo tylko szkodzą to są pasożyty"; "Nareszcie ktoś to powiedział głośno. A teraz od słów do czynów"; "Mądre i wyważone słowa wiceprezydenta USA. Europo, obudź się. Czas wrócić do chrześcijańskich wartości, bo to są właśnie nasze fundamenty"; "Rzetelna prawda dt. Niemiec" - pisali.

Szafarowicz do posta załączył nagranie fragmentu wywiadu z Fox News - ale tam nie padły słowa, które są przypisywane wiceprezydentowi USA.

Vance: "kocham Niemcy i chcę, żeby Niemcy się rozwijały"

W Fox News Vance wystąpił 13 marca. Słowa o Niemczech były częścią odpowiedzi na pytanie dziennikarki Laury Inghram o relację między Stanami Zjednoczonymi a Europą. "Jak postrzegasz relację z Europą? Mamy z nimi coraz więcej wspólnego, czy raczej wycofujemy się i zajmujemy swoimi sprawami wewnętrznymi?" - zapytała. "Jestem przekonany, że mamy wiele wspólnego z Europą. Tak, Europejczycy czasami mnie denerwują i tak, nie zgadzam się z nimi w niektórych kwestiach. Ale musimy pamiętać, że to jest kolebka cywilizacji zachodniej. To jest kolebka idei cywilizacji chrześcijańskiej, która doprowadziła do powstania Stanów Zjednoczonych – to wszystko zostało ukształtowane w Europie. Więzi kulturowe, więzi religijne. Te rzeczy przetrwają ponad politycznymi nieporozumieniami" - zaczął amerykański polityk. Po chwili dodał: "Europa, moim zdaniem, jest na granicy cywilizacyjnego samobójstwa. Niektóre kraje nie potrafią lub nie chcą kontrolować swoich granic. Widać, jak zaczynają się sprzeciwiać temu, co jest dobrem, temu, co na pewno jest pozytywne". Vance kontynuował: "Widzimy, jak ograniczają oni wolność słowa swoich obywateli, nawet gdy ci obywatele protestują przeciwko takim rzeczom jak inwazja na granicach, która doprowadziła do wyboru Donalda Trumpa i wielu europejskich liderów". "Chcę, żeby Europa się rozwijała. Chcę, żeby była ważnym sojusznikiem. Częścią tego będzie szanowanie swoich własnych ludzi, szanowanie swojej własnej suwerenności, a Ameryka nie może tego zrobić za nich" - skomentował. Następnie Vance wrócił do tematu polityki migracyjnej i zaczął mówić o naszym zachodnim sąsiedzie:

PRAWDA Jeśli masz kraj taki jak Niemcy, gdzie dochodzi ci kolejne kilka milionów imigrantów z krajów, które są całkowicie kulturowo niekompatybilne z Niemcami, to nie ma znaczenia, co ja myślę o Europie. Niemcy same się zabiją, a mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, bo kocham Niemcy i chcę, żeby Niemcy się rozwijały.

Dalej nie padły żadne słowa o tym, że "Niemcy chcą zabić Europę i USA" czy co Ameryka powinna w takiej sytuacji zrobić. Wręcz przeciwnie - Vance wyraził swoją sympatię do Niemców. Słowa o tym, że Vance "kocha Niemcy" i chce, by były aktywnym, a nie "zneutralizowanym" państwem, słychać już na samym nagraniu załączonym przez Szafarowicza.

Przed zmianą tematu rozmowy Vance, odpowiadając na pytanie dziennikarki o to, że demokraci zarzucają mu podsycanie konfliktów między państwami, powiedział, że uważa, iż "przyjaciele muszą prowadzić ze sobą szczere rozmowy". "A prawda jest taka, że kiedy patrzymy na Europę, widzimy wielką cywilizację, oczywiście wielkiego sojusznika Stanów Zjednoczonych, ale widzimy też problemy z wolnością słowa, które nas niepokoją, oraz widzimy, że robią rzeczy na granicach, które nie tylko są złe dla ich samych, ale ostatecznie [są] złe dla nas. Ile osób, które wchodzą do Europy bez sprawdzenia i weryfikacji, ostatecznie trafia do Stanów Zjednoczonych?" - kontynuował Vance. Na koniec powtórzył: "Myślę, że przyjaciele mogą prowadzić szczerą rozmowę ze sobą". W tym fragmencie także słowa o "potrzebie neutralizacji Niemiec" nie padły.

Internauta skomentował, a przypisano Vance'owi

Skąd więc wziął się ten fałszywy cytat przypisany wiceprezydentowi USA? Przypomnijmy: pojawił się najpierw w artykule Telewizji Republika. Tam zamieszono wpis internauty, który 16 marca opublikował post w serwisie X. Załączył fragment nagrania z wypowiedzią Vance'a, gdy ten mówił o Niemczech, po czym sam napisał: "JD Vance @VP (wiceprezydent USA - red.) twierdzi, że 'Niemcy zabijają same siebie, wpuszczając miliony nielegalnych imigrantów z krajów, które są całkowicie niekompatybilne kulturowo'... Zabijają siebie, a teraz chcą zabić Europę z nami na czele... Jeżeli Ameryka chce mieć spokój w Europie musi trwale zneutralizować Niemcy, tylko tyle i aż tyle...".

Tak więc druga część tego wpisu - czyli słowa o Niemczech zabijających Europę i USA oraz o potrzebie ich neutralizacji - to po prostu komentarz internauty na temat wypowiedzi Vance'a. Zwracali na to uwagę niektórzy użytkownicy serwisu X, tłumacząc całą tę historię. Czyli jak komentarz internauty przypisano wiceprezydentowi - i takiego fake newsa opublikowano. A media społecznościowe dały mu drugie życie.

Komentarz internauty, który TV Republika przypisała wiceprezydentowi USA - i taki fake news zaczęto rozpowszechniać x.com

