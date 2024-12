Wózek inwalidzki obsługiwany "siłą myśli"? Co pokazuje ten film

Pokazujemy, co jest prawdą, a co fałszem

Niektórzy komentujący chwalili tę domniemaną japońską innowację, a część z nich krytykowała przy okazji zbyt wolny rozwój Europy. "Oni nie żyją w XXII, my żyjemy jeszcze w XX wieku. Europa jest zacofana. Cały świat się rozwija"; "Chinczycy robia to samo z samochodami"; "Europa jest daleko w tyle"; "Nie wyobrażam sobie jak by wytrzymał moich tysiąc myśli na sekundę"; "Gdzie to mozna kupic?" - pisali użytkownicy serwisu X (pisownia wszystkich wpisów oryginalna).

Film oryginalny, ale opis błędny

To samo nagranie jest w serwisie YouTube , a tytuł w języku angielskim brzmi: "Możesz kontrolować te wózki swoim umysłem". Materiał zamieszczono 31 października 2023 roku - wyświetlono go już ponad 20 milionów razy.

Jest to oryginalne nagranie: widoczna na nim kobieta to pochodząca z Australii Alex Hirschi - prezenterka i vlogerka prowadząca kanały Supercar Blondie w mediach społecznościowych. Prezentuje różne pojazdy, nie tylko samochody. Filmik z wózkiem można znaleźć też m.in. na jej kontach na Facebooku czy na TikToku .

Nie myśli, tylko ruchy użytkownika

Wbrew tytułowi, jaki vlogerka nadała swojemu filmowi i wbrew temu, co pisano w polskich mediach społecznościowych, wózek nie jest obsługiwany "dzięki sile myśli". Do poruszania pojazdu i manewrowania nim potrzebne jest odpowiednie wychylenie ciała. Sama bohaterka pyta zaraz po ruszeniu: "Im bardziej się wychylam, tym szybciej jadę?" - następnie widać, że przy przechyleniu ciała w lewo lub prawo wózek podąża w tym samym kierunku.

Produkt ten nazwany został: osobiste urządzenie mobilne sterowane na siedząco bez użycia rąk (z ang. Hands-Free Seated Personal Mobility Device) Honda Uni-One. Na stronie producenta wyjaśniono, że jest to "urządzenie mobilne, którym użytkownik może sterować, przesuwając ciężar ciała, siedząc i trzymając obie ręce wolne, aby poruszać się naturalnie we wszystkich kierunkach, tak jakby chodził". Dodano, że "system wykorzystuje czujniki postawy do wykrywania naturalnych ruchów użytkownika, podobnie jak ma to miejsce podczas chodzenia". Ponadto: "korzystając z danych, takich jak kąt nachylenia i prędkość kątowa, kontroler szacowania intencji wykonuje obliczenia w celu oszacowania intencji użytkownika, takich jak to, czy użytkownik chce pozostać w miejscu, czy też poruszać się w jakim kierunku i z jaką prędkością".