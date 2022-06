Prezydent Siemianowic Śląskich i "instrukcje" sanepidu w związku z małpią ospą. Wyjaśniamy

Prezydent Siemianowic Śląskich twierdzi, że sanepid rozesłał do przychodni "instrukcje" dotyczące małpiej ospy. Internauci uznają to za dowód na planowanie kolejnej pandemii. Tłumaczymy, o co chodzi z pismami sanepidu.

Sanepid miał wysyłać do placówek podstawowej opieki zdrowotna (POZ) "instrukcje" dotyczące małpiej ospy - przekonuje w sieci Rafał Piech, prezydent Siemianowic Śląskich. Na tej podstawie niektórzy internauci stwierdzili, że planowana jest kolejna pandemia. Głos zabrał sanepid, ale teoria spiskowa już zaczęła krążyć w mediach społecznościowych. "Taki dokument trafił akurat w Bielsku-Białej do wielu POZetów. W związku z pojawiającymi się przypadkami ospy małpiej na terenie Unii Europejskiej państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Bielsku-Białej przekazuje w załączeniu do wykorzystania służbowego definicję przypadku do celów nadzoru epidemiologicznego" - mówi Rafał Piech w wideo opublikowanym 30 maja na stronie Telewizji Prawdy. "Zobaczcie, kiedy udostępniłem to oczywiście z tą instrukcją, oni to nazywają definicja przypadku - ja powiedziałem, że to są instrukcje. No i okazuje się, że tutaj Główny Inspektorat podał, że to jest fake news. No więc udostępniłem tą pierwszą stronę, którą państwo teraz widzicie, no i jednak okazuje się, że nie jest to fake news, że taka informacja trafiła do przychodni. Więc ja mówię instrukcja, oni definicja przypadku - no musimy doszukać się tych różnic, ale już pomijam ten szczegół" - kontynuował.

W nagraniu Piech nawiązuje do swojego wpisu na Twitterze z 26 maja. Opublikował w nim dwustronicowy dokument zatytułowany "Ospa Małpia. Definicja przypadku do celów nadzoru epidemiologicznego". Datowany jest na 24 maja 2022 roku. W treści znajdziemy kryteria kliniczne, epidemiologiczne i laboratoryjne małpiej ospy. Opis przypadku możliwego, prawdopodobnego i potwierdzonego. "Przychodnie już otrzymują instrukcje z Sanepidu. Udostępnij" - napisał Piech w tweecie (pisownia wszystkich wpisów oryginalna). Polubiło go ponad 2,3 tys. osób, a ponad 1,5 tys. podało go dalej. W komentarzach wielu sugerowało, że planowana jest pandemia małpiej ospy. "No i się zaczyna kolejna plandemia"; "Ciąg dalszy cyrku, testów , szczepień, kwarantanny, lockdowny... a to tylko takie widzimisię pewnego pana...plan ciąg dalszy"; "Dzięki, za info! Więc już spiskują. Dobra poinformuję bliskich i znajomych żeby się przygotowali!"; "Podesłałam to znajomej lekarce POZ pytając czy dostali takie wytyczne. Odpowiedziała cytuję "jutro jest kierowniczka to się dowiem, ale następna pandemia się k**** nie uda"; "Czyli testy pcr już gotowe? Szczepionki też?" - pisali w odpowiedzi na tweet samorządowca.

Rafał Piech od 2014 roku jest prezydentem Siemianowic Śląskich. W pandemii koronawirusa stał się aktywny internecie - udziela się w mediach społecznościowych, publikuje swoje wystąpienia na stronie ruchu Polska Jest Jedna (PJJ), który sam założył. Konkret24 kilkukrotnie weryfikował wygłaszane przez niego twierdzenia o szczepieniach na COVID-19, czy rzekomo fałszywych testach PCR. Wykorzystał też wyrwany z kontekstu cytat prymasa Stefana Wyszyńskiego, by krytykować pomoc udzielaną przez polski rząd uchodźcom z Ukrainy. Z kolei wyrwane z kontekstu słowa szefa Pfizera użył do podważenia skuteczność szczepionek COVID-19. Nie, to nie są "instrukcje" dla POZ Jak wspominał Piech, Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) odniósł się do jego wpisu. GIS stwierdził, że ten jest fake newsem. "Uwaga! #fakenews! Przedstawiony dokument nie stanowi żadnych instrukcji dla POZ! Są to przetłumaczone materiały ECDC (Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób -red.) opisujące definicję przypadku. Małpia ospa jest nową chorobą w Europie, stacje Sanepidu otrzymały ten dokument celem przygotowania się do jej zwalczania" - czytamy w tweecie GIS-u z 26 maja.

O sprawie napisał już portal Demagog.org.pl, uznając, że Piech opublikował fałszywe informacje. Bo tak jak podał GIS, dokument opublikowany przez Piecha to tłumaczenie z angielskiego na polski materiału ECDC. Ten przedstawia jedynie definicję przypadków małpiej ospy. Definicja przypadku? To nic nowego Okazuje się, że publikowanie definicji przypadku na potrzeby nadzoru epidemiologicznego nie jest niczym nowym. Na stronie GIS dostępna jest definicja przypadku COVID‐19 na potrzeby nadzoru epidemiologicznego nad zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (to materiał archiwalny, z dnia 31 października 2020 roku). Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy (NIZP PZH-PIB) opublikował na swojej stronie roboczy dokument ze stycznia 2018 roku zawierający definicje przypadków 63 chorób zakaźnych. Są wśród nich wścieklizna, rzeżączka, krztusiec, grypa, odra, różyczka, salmonelloza, świnka i tężec. Dostępna jest też wersja tego dokumentu z 2019 roku (66 definicji). Definicje GIS i NIZP PZH-PIB poszczególnych chorób opisano według schematu zastosowanego również w materiale pokazywanym przez Piecha (kryteria: kliniczne, laboratoryjne, epidemiologiczne oraz klasyfikacja przypadku: przypadek możliwy, prawdopodobny i potwierdzony). Co przemilczał Rafał Piech? Sanepid ponownie dementuje Tak jak padło w nagraniu, prezydent Siemianowic Śląskich odpowiedział na zarzuty GIS-u w kolejnym tweecie. "Główny Inspektorat Sanitarny zarzucił mi nieprawdę. Publikuję pierwszą stronę dokumentu który udostępniłem wczoraj. Nieładnie tak manipulować. Wszystko co podałem jest prawdą. Udostępniajcie, niech ludzie dowiedzą się prawdy", stwierdził 27 maja. Do wpisu dołączył zrzut ekranu wpisu sanepidu oraz kolejną grafikę przedstawiającą dokument datowany na 25 maja 2020 roku. Wygląda na pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej skierowane do Zakładów Opieki Zdrowotnej i prywatnych praktyk lekarskich. Wśród adresatów brak placówek podstawowej opieki zdrowotnej, a o tym, że to do nich wysłano "instrukcje" przekonywał Piech. W piśmie czytamy: "W związku z pojawiającymi się przypadkami ospy małpiej na terenie Unii Europejskiej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej przekazuje w załączeniu do wykorzystania służbowego definicję przypadku do celów nadzoru epidemiologicznego. Jednocześnie prosimy o niezwłoczne przesyłanie na druku ZLK-1 wszelkich podejrzeń/zachorowań małpiej ospy wg załączonej definicji". Cześć danych z pisma - fragment pieczątki zastępcy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz informacje na górnej i dolnej stopce - zostały zamazane.

