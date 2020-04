Statystyki dotyczące COVID-19: co rządy ujawniają

Kraje takie jak Francja, Hiszpania, Włochy i Niemcy na stronach krajowych instytucji czy ministerstw publikują szczegółowe dzienne lub okresowe raporty w związku z pandemią COVID-19 na ich terenie. Czechy, Dania i Austria - oprócz szczegółowych raportów - podają do publicznej wiadomości m.in. liczbę przypadków zakażeń na 100 tys. mieszkańców poszczególnych regionów oraz statystyki pod względem wieku i płci zakażonych. Obywatele tych państw mają na oficjalnych rządowych stronach dostęp do aktualizowanych danych dotyczących wielu aspektów szerzenia się pandemii.

Na polskiej rządowej stronie poświęconej pandemii są tylko łączne liczby zakażonych i zmarłych w kraju oraz w rozbiciu na województwa. Informacje o przeprowadzonych testach na koronawirusa, liczbie nowych zakażeń i liczbie hospitalizowanych podawane są w postach w mediach społecznościowych Ministerstwa Zdrowia albo na konferencjach prasowych. By porównać dzienne statystyki, trzeba je sobie zbierać samemu. Obywatelom nie są udostępniane zestawienia całodzienne czy długoterminowe porównania i analizy danych. Pod tym względem Polska odstaje od innych krajów dotkniętych pandemią.

Pogłębione tygodniowe raporty ministerstwa zdrowia podsumowują stan pandemii w kraju. Najnowszy raport - za okres od 16 do 22 marca - podaje szczegółowe informacje, m.in. liczbę nowych potwierdzonych przypadków według daty zgłoszenia, według regionu, według grup wiekowych, łączny przyrost przypadków, liczbę wykonanych testów na koronawirusa oraz liczbę wyników pozytywnych, liczbę przyjętych osób z podejrzeniem koronawirusa na oddziałach ratunkowych oraz liczbę przypadków hospitalizowanych i zgonów w danym okresie. Francuzi podają również liczbę przypadków COVID-19 przyjętych na oddziały intensywnej terapii i statystyki dotyczące śmiertelności (z uwzględnieniem wszystkich przyczyn).

We Francji dane są na bieżąco umieszczane na rządowej stronie . Znajdziemy tam liczbę przypadków zakażeń, liczbę osób hospitalizowanych, liczbę osób na oddziałach intensywnej terapii, liczbę ofiar czy liczbę osób, które wyzdrowiały - z uwzględnieniem na regiony. Dyrektor generalny ministerstwa zdrowia Jerôme Salomon codziennie o godzinie 19.15 przedstawia uaktualnione dane z Francji, terytoriów zamorskich i z całego świata. Podawana jest: liczba przypadków, liczba osób hospitalizowanych, liczba osób na oddziałach intensywnej terapii, liczba ofiar, liczba osób, które wyzdrowiały i opuściły szpitale, liczba przeprowadzonych testów. Jerôme Salomon podaje tez uaktualnione informacje dotyczące wzrostu śmiertelności, grup wiekowych, transportu chorych, liczby wolnych miejsc w szpitalach, rezerwy sanitarnej i zmian strategii walki z epidemia. Konferencja jest dostępna również w internecie .

Na kolejnym rządowym portalu - Datagouv.fr - udostępniane są z kolei dane medycznych służb ratowniczych i dzienne dane szpitalne dotyczące pandemii w formie plików gotowych do pobrania.

Duński urząd informuje, w jakim kraju doszło do zakażenia pacjentów. Podaje liczbę hospitalizowanych oraz statystyki chorych według płci, wieku i regionu, w jakim przebywają. Wskazuje również liczbę pacjentów przebywających na oddziałach intensywnej terapii i korzystających z respiratora.

Komunikaty prasowe ministerstwa podają szczegółowe informacje na temat każdego znanego przypadku zakażenia w kraju: gdzie dana osoba mieszka (ulica, numer budynku), gdzie pracuje i do którego szpitala została przyjęta. Znana jest płeć, wiek, narodowość, historia ostatnich podróży, przypadki przyporządkowywane są do ognisk epidemii.

Korea Centers for Disease Control and Prevention (KCDC) codziennie publikuje statystyki dotyczące zakażeń oraz komunikaty o nowych przypadkach. Znajdziemy w nich informacje z poszczególnych dni o przeprowadzonych testach i ich wynikach, stwierdzonych danego dnia zakażeniach w poszczególnych regionach oraz dane dotyczące ciężkich przypadków.

Korea udostępnia dane o zakażonych z podziałem na prowincje i miasta . Podaje liczbę przypadków na 100 tys. mieszkańców i jaki procent wykrytych przypadków należał do konkretnego z wykrytych ognisk wirusa. Na interaktywnej mapie można sprawdzić szczegółowe dane na temat każdej prowincji.

Są tam statystyki, które spłynęły do północy poprzedniego dnia. W raportach znajdziemy liczbę przypadków COVID-19 (według daty zachorowania i według daty powiadomienia RKI) i zgonów w poszczególnych landach oraz powiatach w Niemczech. Jest podany rozkład płci i wieku wśród osób ze stwierdzonym koronawirusem. Raporty przedstawiają także aktualną sytuację medyczną i omówienie objawów wykazywanych przez pacjentów z COVID-19.

Dane z oficjalnych komunikatów Singapuru przedstawiła na wykresach i grafach organizacja COVID-19 Project - m. in. sieć powiązań między zakażonymi . COVID-19 Projekt przedstawia w przystępny sposób dane o koronawirusie w Singapurze, Indiach, Tajwanie, Indonezji i Filipinach.

Dostępne są również statystyki dotyczące hospitalizowanych w Czechach (osoby w stanie ciężkim, wymagające intensywnej opieki, wyleczeni). Dane są aktualizowane w podanych przedziałach czasowych . Udostępniane są także w plikach do ściągnięcia .

Ze strony można przejść do bardziej szczegółowych danych o liczbie przypadków, liczbie hospitalizowanych, w tym przebywających na oddziałach intensywnej terapii z podziałem na kraje związkowe.

Austriackie Ministerstwo Spraw Społecznych, Zdrowia i Ochrony Konsumentów przygotowało dla obywateli stronę , na której przestawia bieżące zestawienie danych o koronawirusie – m. in. łączną liczbę stwierdzonych zachorowań w kraju, rozkład według wieku, liczbę przypadków na kraj związkowy i powiaty (w liczbach bezwzględnych i w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców), liczbę przeprowadzonych testów. Dane są aktualizowane co godzinę .

Narodowy Instytut Zdrowia (Istituto Superiore di Sanità, ISS) codziennie publikuje infografikę , która na wykresach, mapie i w tabelach podsumowuje aktualny stan epidemii COVID-19 we Włoszech. Dostępna jest w języku włoskim i angielskim.

Ponadto ministerstwo zdrowia opublikowało mapę punktów pobierania próbek do testów na koronawirusa.

Mapa przypadków w całym kraju podaje podstawowe statystyki, a po dane stanowe odsyła do witryn stanowych departamentów zdrowia.

Amerykańska agencja Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) zbiera i publikuje dane na temat zakażonych i liczby przeprowadzonych testów w kraju. Przypadki COVID-19 podane są także według stanu na dany dzień, daty rozpoczęcia choroby oraz źródła zarażenia (podróż, kontakt z zarażonym, nadal sprawdzane).

W mediach społecznościowych Ministerstwo Zdrowia informuje o najnowszych wykrytych przypadkach koronawirusa i zgonach.

Statystyki o koronawirusie na świecie

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) prowadzi stronę, na której można śledzić rozwój pandemii na świecie. Na podstawie informacji spływających z poszczególnych państw publikuje także dzienne raporty.

Pozyskane od państw informacje o koronawirusie publikuje również unijna agencja European Centre for Disease Prevention and Control. Dostępne są w formie plików do pobrania.

Bieżąco aktualizowane dane dotyczące świata prezentowane na mapie i grafach przedstawia ponadto Johns Hopkins University.