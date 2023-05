"Adres MAC" a szczepionki. Kolejna fałszywa teoria o COVID-19

Autorzy filmu rozpowszechnianego w mediach społecznościowych przekonują, że wraz ze szczepionką na COVID-19 do organizmu wprowadza się "adres MAC". Ten przekaz jest wariacją teorii spiskowej o potężnych siłach, które czipują ludzkość, by przejąć kontrolę nad światem.

110 tys. wyświetleń i 3,3 tys. reakcji ma opublikowany na Facebooku blisko 20-minutowy fragment hiszpańskiego filmu dokumentalnego z 2022 roku "The Big Reset Movie. Nieocenzurowany dokument o prawdzie pandemii". "Folia: Adres MAC, a szczypawki..." - tak opisał je internauta w poście z 3 maja (pisownia postów oryginalna). Krótszy fragment tego samego filmu krążył na Twitterze od 14 maja. Jednak tam był mniej popularny - ma 8,7 tys. wyświetleń.

W zamieszczonym na Facebooku wideo kilku mężczyzn powtarza teorie spiskowe dotyczące pandemii COVID-19 i szczepień. Dowiadujemy się na przykład, że wraz ze szczepionką do organizmu człowieka wprowadzana jest substancja generująca adres MAC, który rzekomo umożliwia późniejszą identyfikację zaszczepionej osoby. Autorzy filmu przyznają, że nie wiedzą, jaki miałby być cel takiego działania - ale twierdzą, że sprawa wymaga wyjaśnienia. "To niewyobrażalne co się teraz dzieje z całym światem"; "Na moim Xiaomi pokazuje 3 różne kody, a akurat jest teraz 3 sąsiadów w domu" - komentowali nagranie internauci.

Teoria o adresie MAC w szczepionkach to oczywiście bzdura. Tak samo jak inne fałszywe tezy w tym nagraniu. Wyjaśniamy.

Adres MAC, czyli teoria spiskowa o czipach w szczepionkach

Adres MAC (media access control address) to zapisany w systemie szesnastkowym unikalny numer przypisany do urządzenia funkcjonującego w sieci. Pozwala na jego identyfikację. Z przetłumaczonego na polski fragmentu filmu wynika, że wraz ze szczepionką do ludzkiego organizmu przedostaje się substancja, która w połączeniu z DNA tworzy taki adres. W jaki sposób miałoby się to zdarzyć? Nie wiadomo. Później adres miałby być wykorzystany na przykład do śledzenia ludzi. Autorzy filmu starają się to udowodnić w specjalnym eksperymencie - twierdzą, że na urządzeniach wyposażonych w Bluetooth można dostrzec unikalne kody.

Nie znaleźliśmy żadnych dowodów istnienia technologii, która zakłada wytworzenie adresu MAC poprzez kontakt jakiejś substancji z ludzkim DNA. O tym, że film jest niewiarygodny i powtarza nieprawdziwe informacje, świadczą zastosowane schematy znane z podobnych produkcji: - wytwarzanie wokół szczepień na COVID-19 atmosfery tajemniczości i skandalu; - formułowanie zarzutów bez przedstawienia wiarygodnych dowodów; - przekonywanie, że ktoś (nie wiadomo kto, tajemniczy "oni") miałby wykorzystywać szczepienia do kontrolowania lub nadzorowania ludzi.

Są to kalki znanej teorii spiskowej o czipach w szczepionkach. Już w maju 2020 roku opisywaliśmy posty publikowane przez użytkowników mediów społecznościowych - ich autorzy łączyli plany rzekomego czipowania ludzkości z działaniami miliardera Billa Gatesa. "Przymusowe czipowanie ludności już niebawem" – podano na jednej z facebookowych stron. Było to nawiązanie do ufundowanego przez Gatesa badania nad narzędziem do szczepień, które miało pozostawiać niewidzialne oznaczenie na skórze pacjentów. Ale badanie było teoretyczne, nie zakładało wprowadzania żadnych urządzeń do organizmu ludzkiego. W kolejnych miesiącach pandemii fake news krążył w mediach społecznościowych - publikowano kolejne rzekome dowody, na przykład o rosyjskim hakerze, który miał się włamać do bazy zaszczepionych na COVID-19. To okazało się być żartem informatyków.

Grafen w szczepionce? Zdjęcie spod mikroskopu, które niczego nie udowadnia

W popularnym teraz filmie jest też wypowiedź hiszpańskiego naukowca, który przekonuje, że w badaniu mikroskopowym wykrył cząsteczki grafenu w szczepionce przeciw COVID-19. Ustalenia miał potwierdzić w dodatkowym badaniu z wykorzystaniem jednej z technik spektroskopowych. Na filmie pokazano zdjęcia wykonane pod mikroskopem - ma to być obraz jednej ze szczepionek, na którym widać kształty podobne do grafenu.

O tych mikrofotografiach równie pisaliśmy w Konkret24. Fałszywe informacje o obecności grafenu czy tlenku grafenu w szczepionce były wówczas masowo rozsyłane na forach sceptyków szczepień. Eksperci wyjaśniali jednak, że przedstawiona "analiza" niczego nie dowodzi: ani grafenu, ani tlenku grafenu nie ma w szczepionkach na COVID-19. Wszyscy producenci tych preparatów dostępnych w Unii Europejskiej podali do wiadomości publicznej informację o ich składach. Wbrew sensacyjnym przekazom żaden "badacz" nie udowodnił obecności grafenu w szczepionkach przeciw COVID-19.

Czy hiszpańskiemu naukowcowi się to udało, korzystając z jednej z technik spektroskopowych? Z odpowiedzi unijnej komisarz Stelli Kyriakides z marca 2022 roku na pytanie jednego z europosłów wynika, że Europejska Agencja Leków przeanalizowała raporty sugerujące obecność grafenu w szczepionkach na COVID-19 - i stwierdziła, że obecnie dostępne dane tego nie potwierdzają. Analiza przeprowadzona przez grupę roboczą EMA ds. leków biologicznych obejmowała też badania przeprowadzone przy użyciu spektroskopii Ramana, o której wspomina się w popularnym filmie.

Zaplanowana pandemia, depopulacja - kalki znanych teorii spiskowych

W rozpowszechnianym teraz w maju nagraniu powtarzane są też inne fałszywe teorie - na przykład o rzekomo celowo zaplanowanej pandemii. "To nie szczepionka rozwiązała problem pandemii. Wręcz przeciwnie - pandemia została wykreowana, aby móc zaszczepić ludzi" - mówi jeden z bohaterów. Inny mężczyzna powtarza fałszywą teorię o planowanej depopulacji: "Od 12, 13 lat mówi się nam, że na ziemi jest za dużo ludzi. Ci sami ludzie chcą nas szczepić".

To nawiązania do teorii powtarzanych od 2020 roku na forach internetowych sceptyków pandemii. W listopadzie 2020 roku pisaliśmy o grupach i stronach na Facebooku poświęconych teorii spiskowej Nowego Porządku Świata - wówczas dyskutowały o niej tysiące ludzi w Polsce. Właśnie na tych forach pojawiały się wpisy sugerujące, że pandemia jest w rzeczywistości zakamuflowaną operacją mającą na celu doprowadzenie do śmierci milionów ludzi i przejęcie kontroli nad światem. Również autorzy omawianego filmu próbują zasiać niepewność i strach, nie pokazując żadnych dowodów. Powielają ponadto inne niepotwierdzone teorie - wszystkie dementowaliśmy w Konkret24: o rzekomej nieskuteczności szczepionek, o bezsensowności noszenia masek ochronnych czy tezę, że COVID-19 to w istocie grypa.

