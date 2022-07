"Cud poczęcia"? To zdjęcie nie przedstawia prawdy

Zdjęcie pokazuje zbliżenie na brzuch kobiety w zaawansowanej ciąży, widać na nim wyraźny zarys stopy płodu naciskającej od wewnątrz. Fotografia krąży w internecie od lat - także w polskiej sieci. Widoczne są przebijające przez skórę brzucha ciężarnej palce i pełen zarys stopy płodu. Wygląda to tak, jakby dziecko kopało w łonie matki. Na polskim Twitterze fotografię opublikowano 1 lipca z komentarzem wymierzonym wymierzony w mniejszości seksualne: "To jest przyszłość..nie żadne lgbt" (pisownia tego i pozostałych wpisów oryginalna). Tweet polubiło 3,1 tys. użytkowników, ponad 400 podało dalej.

Wielu komentowało zdjęcie, wierząc w prawdziwość tego, co pokazuje: "Świetny widok. Cud poczęcia i późniejszych narodzin to coś fantastycznego"; "Cudne zdjęcie"; "Najpiękniejsze co może być w życiu"; "Przebija się jak Alien. Ale kontekst piękny"; "To będzie 'wielka stopa'..., gratulacje, piękne ujęcie".

Niektórzy mieli inne zdanie: "To zdjęcie, to fejk"; "To zdjęcie jest tak prawdziwe, jak to co mówi PIS".