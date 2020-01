Internauta zmanipulował słowa Kidawy-Błońskiej. "Im wolno, mi też!"

W sobotę na Twitterze pojawiło się popularne wideo, na którym posłanka PO Małgorzata Kidawa-Błońska krytykuje europosła Bartosza Arłukowicza. W rzeczywistości jednak posłanka komplementowała stojącego obok kolegę. Do manipulacji przyznał się później internauta, który nagranie umieścił w sieci. "Im wolno, mi też!" - skwitował. Zdaniem Samuela Woolleya, eksperta ds. dezinformacji, proste manipulacje wideo będą w 2020 roku "prawdopodobnie bardziej szkodliwe" niż nagrania deep fake.

W sobotę w sieci pojawiło się wideo, na którym widać polityków Platformy Obywatelskiej Małgorzatę Kidawę-Błońską oraz Bartosza Arłukowicza podczas spotkania z mediami. Słychać na nim i widać jak kandydatka Koalicji Obywatelskiej w nadchodzących wyborach prezydenckich wypowiada się o obok stojącym koledze z poselskiego klubu. "Bartek Arłukowicz nie potrafi robić kampanii społecznej, nie potrafi docierać do ludzi w najmniejszych miejscowościach, nie potrafi z nimi prowadzić dialogu. Także bardzo się cieszę, że kolejny krok w tej kampanii został zrobiony i to bardzo ważny krok" - mówi na nagraniu była marszałek Sejmu.

Jednak spora część internautów nie dowierza w prawdziwość nagrania. Dopytują: "Fejk jakiś co? No nie wierzę", "Nie wierze w to co słyszę?!", "No, niemożliwe! Tak mówiła?". Część wprost pisze, że wideo zostało zmanipulowane. Arłukowicz ogłasza swoją decyzję W piątek na spotkaniu z dziennikarzami europoseł Bartosz Arłukowicz ogłosił, że wycofuje się z wyborów na stanowisko przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Konferencja była transmitowana w TVN24. "Dzisiaj podjąłem decyzję o przerwaniu swojej kampanii wewnętrznej i wsparciu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej w kampanii wyborczej (prezydenckiej - red.). Dzisiaj staję obok Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, oddaję się do pełnej dyspozycji na najbliższe miesiące i ruszamy z panią marszałek w kampanię" - zapowiedział wtedy.

O powodach swojej decyzji mówił w poniedziałek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24. - Ta decyzja jest bardzo racjonalną decyzją. Uważam, że racją stanu dla Platformy Obywatelskiej jest to, żebyśmy wygrali wybory prezydenckie - mówił. - Było sześciu kandydatów. Uznałem, że jeżeli do wyborów, do ostatniego dnia będzie ze sobą konkurowało sześciu ludzi, to szansa na to, że te wybory [na szefa PO - przyp. red.] skończą się w pierwszej turze, była minimalna - kontynuował. Przyznał, że "racjonalną decyzją jest to, że ktoś się musi wycofać".

Bez niego o to stanowisko powalczy pięcioro polityków: Tomasz Siemoniak, Joanna Mucha, Borys Budka, Bogdan Zdrojewski oraz Bartłomiej Sienkiewicz. Wybory odbędą się 25 stycznia, a ewentualna druga tura - 8 lutego. W niedzielę Arłukowicz ogłosił, że poprze Borysa Budkę. Ucięta wypowiedź Podczas spotkania z dziennikarzami Kidawa-Błońska rzeczywiście opisywała Arłukowicza. - Ta kampania (prezydencka - red.) musi być zrobiona w zupełnie inny sposób, niż wszystkie kampanie, które były w ostatnich latach. Musi mieć inną energię. Inny sposób dialogu z ludźmi, a Bartek Arłukowicz jest najlepszą do tego osobą, żeby uwalniać energię Polaków, żeby z nimi rozmawiać, żeby ze mną jeździć po Polsce - powiedziała. - Zaczynamy proces pokazywania ludzi, którzy ten sztab (Kidawy-Błońskiej - red.) będą tworzyli. Dzisiaj na pokładzie mam bardzo ważną osobę - dodała i podkreśliła, że "nikt tak, jak Bartek Arłukowicz nie potrafi robić kampanii społecznej, nie potrafi docierać do ludzi w najmniejszych miejscowościach, nie potrafi z nimi prowadzić dialogu".

Jak się zatem okazuje wideo, które pojawiło się na Twiterze zostało zmanipulowane w ten sposób, że nie pokazano wcześniejszych słów Kidawy-Błońskiej "nikt tak, jak". Ten zabieg zupełnie zmienił cały charakter wypowiedzi z pozytywnego na negatywny. Pisali o tym do autora wpisu internauci, którzy to wychwycili: "Może nie manipulujmy jak totalniacy. Założę się że pierwsze dwa wycięte słowa brzmiały: nikt jak... Bartosz Arłukowicz nie potrafi...", "Wybacz, ale zmieniłeś sens wypowiedzi", "Dla takich kont nie powinno być miejsca na prawym TT (popierającym Prawo i Sprawiedliwość - red.). Piszę to jako prawa strona", "Fejk ... dajcie początek tak ze trzy sekundy... (...). Nie ma się czym podniecać". "Im wolno, mi też!"

Autor wpisu ze zmanipulowanym wideo w swoim komentarzu zapewniał na początku, że "fragment jest oryginalny, nic nie jest w nim zmienione!". "Pani Marszałek Kidawa-Błońska, wielki szacunek, za to, że powiedziała Pani prawdę. Nie spodziewałem się takiej szczerości. Szacun!" - stwierdził. W kolejnym komentarzu zapewnił raz jeszcze: "Ten fragment wypowiedzi nie jest w żaden sposób zmieniony". Jednak później pod naporem krytyki internautów przyznał, że "Przed tą wypowiedzią, było 'Nikt tak, jak'". Jednak szybko dodał: "to nie zmienia faktu, że mogła inaczej dobrać słowa". W kolejnym wpisie napisał, że to on zmanipulował wypowiedź. "I co w związku z tym? Platforma wycina co chce i wkleja na swoim oficjalnym profilu, żeby wyśmiać (Patryka - red.) Jakiego, (Beatę - red.) Szydło, (Beatę - red.) Kempę. Im wolno, mi też!"- skwitował. Proste manipulacje wideo "prawdopodobnie bardziej szkodliwe w 2020 roku" Według Samuela Woolleya, eksperta ds. dezinformacji z Uniwersytetu Teksańskiego w Austin w Stanach Zjednoczonych, prosty zabieg polegający na wycięciu fragmentu nagrania to potężne narzędzie w rękach osób wprowadzających do obiegu fałszywe informacje. Jego wypowiedź cytowaliśmy na początku stycznia w z związku z krótkim nagraniem wypowiedzi Joe Bidena, ubiegającego się o poparcie Partii Demokratycznej w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Polityk miał zasugerować, że amerykańska kultura nie opiera się na wzorcach afrykańskich czy azjatyckich. Jego słowa zostały jednak zmanipulowane.



"Nagrania wideo wyjęte z kontekstu i wybiórczo montowane filmy prawdopodobnie będą miały bardziej niszczące działanie w 2020 r. niż nagrania deep fake czy wideo zwierające fałszywe informacje" - napisał na Twitterze Woolley.

