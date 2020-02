Kto zyskuje, a kto traci na poprawkach do budżetu? Sprawdzamy

Jak tłumaczył podczas posiedzenia Sejmu przewodniczący Komisji Finansów Publicznych poseł PiS Henryk Kowalczyk, "zdecydowana większość z nich (poprawek opozycji – red.) dotyczyła problematyki o charakterze regionalnym, dofinansowania poszczególnych inwestycji w regionach. Komisja nie zaakceptowała tych poprawek z różnych względów. Ogólnie rzecz biorąc, komisja opierała się również na opinii przedstawiciela rządu, ministra finansów, który opiniował poprawki pozytywnie albo negatywnie".

Traci Senat, zyskuje rząd

Największą poselską zmianą w stosunku do projektu rządowego, który trafił do Sejmu w Wigilię, było odebranie Kancelarii Senatu ponad 114,5 mln zł, które ta Izba przekazywała różnym organizacjom wspierającym Polonię i Polaków za granicą. Jak pisaliśmy w Konkret24, kwotę tę, z przeznaczeniem na ten sam cel, rozdysponowano między cztery ministerstwa i Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Do urzędu premiera trafiło z tej puli prawie 60 mln zł.