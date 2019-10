PiS bierze wieś. Co wybory - coraz więcej głosujących

W wyborach do Sejmu w 2011 r. kandydaci z list Prawa i Sprawiedliwości uzyskali 35,8 proc. głosów. W ostatnich ośmiu latach poparcie wśród wyborców głosujących na wsi wzrosło zatem o ok. 20 pkt.proc.

Od wyborów parlamentarnych w 2015 r. znacząco wzrosło na wsi poparcie dla kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. Cztery lata temu kandydatów do Sejmu z list PiS poparło 45,5 proc. wyborców. To wartość o ok. 10 pkt. proc. mniejsza od wyniku uzyskanego w ostatnich wyborach.

Porównanie z wyborami do Parlamentu Europejskiego

Mimo oczywistych różnic w specyfice głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, warto przyjrzeć się również wynikom uzyskanym przez poszczególne ugrupowania i odnieść je do wyników ostatnich wyborów parlamentarnych.

W majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. kandydaci Prawa i Sprawiedliwości uzyskali poparcie 59,1 proc. wyborców wiejskich. Był to wynik lepszy o ok. 3,5 pkt. proc. w stosunku do wyniku osiągniętego w ostatnich wyborach Parlamentarnych.

Koalicja Obywatelska, w skład której w czasie wyborów do Parlamentu Europejskiego wchodzili kandydaci PSL, uzyskała w maju poparcie 27 proc. wyborców wiejskich. Startująca samodzielnie Wiosna - uzyskała poparcie 4,3 proc. głosujących na wsi, a Kukiz'15 - 3,9 proc.

Kandydaci Konfederacji uzyskali w maju poparcie 4,2 proc elektoratu wiejskiego. W wyborach do Sejmu ugrupowanie zanotowało zatem wzrost poparcia o ok. 2,2 pkt. proc.