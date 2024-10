Lichocka: "właściciel polskiej marki ogłosił zwolnienia". Czego posłanka nie napisała?

Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Joanna Lichocka napisała w niedzielę 20 października na Facebooku krótką informację: "Właściciel polskiej marki Sokołów ogłosił zwolnienia 500 pracowników". Nic więcej nie wyjaśniła. Jej wpis do środy 23 października udostępniono ponad 500 razy, wygenerował ponad 600 komentarzy. Wśród nich jest wiele głosów oburzenia tych użytkowników, którzy za decyzję o zwolnieniach obwiniają obecny rząd. "Ilu z nich głosowało na Koalicję 13 Grudnia? Teraz z uśmiechem pójdą do pośredniaka. Szkoda tylko tych normalnych ludzi którzy cierpią przez głupotę innych"; "Za rok polowa ludzi nie bedzie miala pracy w polsce bedzie bieda jak za dawnych lat za tuska"; "Zaraz Niemcy przejmą!"; "Na życzenie większości wyborców..tak chcieli ..tak mają ..niech idą po darmową pizzę do Jagodna"; "Tak sie bedzie powoli sypalo poniewaz rzadza nami amatorzy bez pojecia o gospodarce"; "Jak długo jeszcze ludzie bendą ślepi na to co robi ten rząd to rząd nierobów i leni prowadzi Polskę do przepaści", "Makabra Tuskowa" - to przykładowe komentarze (zachowujemy oryginalną pisownię).