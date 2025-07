Ministrowie i doradcy Andrzeja Dudy. Jaki ich los po 6 sierpnia?

W kancelarii prezydenta Nawrockiego ma pozostać przynajmniej jeden minister z czasów obecnego prezydenta. A reszta? I co się stanie obecnymi doradcami Andrzeja Dudy? Wyjaśniamy.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego rozpoznała protesty wyborcze i zdecydowała o ważności wyborów prezydenckich - mimo potężnej dyskusji publicznej o tym, czy na pewno wszystkie głosy zostały poprawnie policzone; mimo faktu, że do nieprawidłowości doszło w co najmniej kilkunastu komisjach oraz mimo wciąż prowadzonych prokuratorskich postępowań. Kadencja Andrzeja Dudy kończy się 5 sierpnia. Dzień później na posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego prezydent-elekt Karol Nawrocki zostanie zaprzysiężony. Potem wprowadzi się do Pałacu Prezydenckiego.