Ryszard Petru, praca w Wigilię i gazeta z PRL. Zdjęcie znowu wróciło

Po tym, jak ostatnio Ryszard Petru wypowiadał się na temat pracy w Wigilię, w internecie zaczęła krążyć informacja, jakoby kiedyś już "namawiał do wytężonej pracy na rzecz PZPR". Jako dowód pokazywane jest zdjęcie ze "Sztandaru Młodych" ze zdjęciem tego polityka na pierwszej stronie. To jednak powracający w sieci fake news.

25 października 2024 roku posłowie Lewicy złożyli w Sejmie projekt zmiany ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw, który zakłada, że Wigilia ma być dniem wolnym od pracy. Łukasz Michnik, rzecznik Nowej Lewicy poinformował, że projekt ustawy został przygotowany, bo "Wigilia to jest dzień, w którym powinniśmy spędzać czas z najbliższymi, a nie w pracy". Wśród krytyków projektu ustawy znalazł się m.in. poseł Polski 2050 Ryszard Petru. W dzień ogłoszenia projektu na platformie X napisał: "Każdy dodatkowy dzień wolny od pracy kosztuje gospodarkę 6 mld zł. Jeśli Wigilia miałaby być dniem wolnym to kosztem innego święta w roku, tak aby liczba dni wolnych - których mamy 13 - nie zmieniła się".

Słowa te powtórzył tego samego dnia w rozmowie z Maciejem Mazurem z "Faktów" TVN. "Po raz pierwszy, można powiedzieć, oficjalnie z kimkolwiek rozmawiam na ten temat - to właśnie z panem" - mówił Petru do Mazura. "Nie tak powinno być chyba tworzone prawo" - stwierdził. "Naprawdę, [powiem] jeszcze raz: sześć miliardów [złotych] kosztuje każdy dodatkowy dzień wolny od pracy"- dodał.

Niedługo po tym jak Petru publicznie zabrał głos w sprawie wprowadzenia wolnej Wigilii, w sieci zaczął się pojawiać przekaz dotyczący jego rzekomej przeszłości. 26 października 2024 roku na X opublikowany został wpis, którego autorka załączyła zdjęcie jednego z archiwalnych wydań "Sztandaru Młodych". Na tej fotografii widać fragment pierwszej strony gazety: kilka tekstów z tytułami, a jeden z nich brzmi: "Potrzeba rzetelnej pracy". Po tytułem są dwa zdjęcia: jedno z nich to wizerunek młodego Ryszarda Petru. Ale fragment gazety jest niewyraźny, nie można przeczytać treści artykułu.

FAŁSZ Wpis z fałszywką o Ryszardzie Petru wygenerował niemal 80 tys. wyświetleń. x.com

"Sztandar Młodych" był ogólnopolskim dziennikiem wydawanym w latach 1950-1997 (pod koniec istnienia już jako "Sztandar"). Działał jako organ prasowy początkowo Związku Młodzieży Polskiej (ZMP), potem Związku Młodzieży Socjalistycznej (ZMS), a później, do momentu jego prywatyzacji, jako organ Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej (FSZMP). ZMS, ZMP i FSZMP były organizacjami młodzieżowymi związanymi z Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą.

"Perełka! Poznajecie? Toż to Rysiu, który żarliwie namawia do wytężonej pracy na rzecz PZPR!"- napisała autorka wpisu. Inni internauci chętnie podawali wpis dalej. "Dziś Rycho @RyszardPetru zachęca do roboty na rzecz złodziei ze swojej koalicji i do zrzeczenia się przywilejów takich jak 800+. Ten to się umie zawsze ustawić i wie doskonale gdzie konfitury stoją'' - stwierdziła użytkowniczka X, która udostępniła cytowany post (pisownia wszystkich wpisów oryginalna). Nawiązała do innych niedawnych wypowiedzi Petru - na temat świadczenia 800 plus. Polityk stwierdził bowiem, że najbogatsi nie powinni dostawać tego świadczenia.

Część internautów uwierzyła w prawdziwość załączonego zdjęcia gazety. "Towarzysz… Ryszard !"; "W naturze nic nie ginie, Pokaż swoją twarz Ryszardzie.."; "ciekawi mnie co jeszcze trzeba ujawnić aby ludzie się opamiętali i zrozumieli kim oni są" - komentowali. Inni podali jednak w wątpliwość wiarygodność przekazu o komunistycznej przeszłości polityka. "8-letni Petru namawia do wytężonej pracy. Tani fejk, może ktoś się nabierze" - napisał jeden z nich.

Rzeczywiście - zdjęcie jest fotomontażem i nie pierwszy raz krąży w mediach społecznościowych.

Jak poseł PiS zrobił fact-check fejka

Fałszywka do sieci trafiła przed wyborami parlamentarnymi w 2015 roku. Wtedy też ostrzegał przed nią ówczesny poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Girzyński. W poście na Facebooku z 21 października 2015 roku napisał: "Przez przypadek odkryłem kolejną fałszywą wrzutkę na FB, która zaczyna robić 'karierę'. Jest nią zdjęcie rzekomej okładki 'Sztandaru Młodych' (organ ZSMP) z Ryszardem Petru zachęcającym do 'rzetelnej pracy' jak można się domyślać dla partii czyli w ówczesnych warunkach ustrojowych PZPR''. Girzyński podkreślił, że Petru nie jest jego kolegą i często się z nim nie zgadza, ale prosi o nierozpowszechnianie dalej zdjęcia przerobionej gazety. "Publikują poniżej zarówno oryginał jak i zauważoną przeze mnie fałszywkę. Ponieważ sam w ostatnich tygodniach jestem obiektem podobnych ataków. Stworzono nawet fikcyjne profile na FB kradnące moja tożsamość, aby wprowadzać w błąd wyborców. Mam wyjątkowy niesmak wobec takich działań. Także wówczas kiedy dotykają osób z którymi niekoniecznie się zgadzam. Takie działania to wyraz bezsilności i braku argumentów'' - dodał (pisownia oryginalna).

Kolejny raz Zbigniew Girzyński o przeróbce przypominał 6 grudnia 2015 roku. Napisał, że nadal pojawia się ona w internecie. "Pan Petru nie jest moim kolegą i raczej się z nim nie zgadzam niż zgadzam. Mam też do niego wiele zastrzeżeń zwłaszcza w zakresie jego współpracy z prof. Balcerowiczem, którego zawsze oceniałem krytycznie. Nie znaczy to jednak, że można takie nieprawdziwe materiały publikować. Jest to niedopuszczalne. Publikuję prawdziwe zdjęcie 1 strony 'Sztandaru Młodych', który posłużył komuś do próby dyskredytowania pana Petru" - poinformował. Dodał, że w miejscu, gdzie znajduje się fotografia polityka, powinno być zdjęcie zrobione podczas budowy elektrowni w Połańcu - czyli widoczne na oryginale.

Petru: urodziłem się w 1972 roku

Faktycznie, zdjęcie Ryszarda Petru ani widniało na tej pierwszej stronie "Sztandaru Młodych", ani nie należał on do PZPR. Wskazuje na to kilka elementów. Po pierwsze, jak widać na załączonym przez Girzyńskiego oryginale, wydanie pochodzi z września 1980 roku. Petru, urodzony 7 lipca 1972 roku, miał wtedy 8 lat. Na zdjęciu użytym do przeróbki jest on widocznie starszy. Sama fotografia jest jednak autentyczna i przedstawia obecnego polityka Polski 2050, ale nie w 1980 roku - co potwierdził nam sam Petru. Poinformował, że zdjęcie pochodzi z drugiej połowy lat 90. i że zostało wykonane w Ministerstwie Finansów. Przypomniał, że urodził się w 1972 roku, a więc w dniu wydania gazety miał 8 lat.

Na fakt, że były przewodniczący Nowoczesnej był w 1980 roku jeszcze dzieckiem, zwrócił uwagę także jeden z internautów komentujący wpis z 26 października 2024 roku. "Gazeta jest z 1980. Petru miał wtedy 8 lat'' - napisał i do komentarza dołączył fragment opublikowanej pierwszej strony "Sztandaru Młodych", na którym zaznaczył na czerwono jeden z tytułów: "Równe szanse Cartera i Reagana". Chodzi o Jimmy'ego Cartera i Ronalda Reagana, czyli kandydatów w wyborach prezydenckich w USA właśnie z 1980 roku, z których ten drugi wyszedł zwycięsko. Inny z internautów zauważył, że na fakt, iż zdjęcie polityka zostało wstawione, może wskazywać to, że czerń ze zdjęcia Petru jest głębsza, niż w przypadku pozostałych fotografii widocznych na fragmencie gazety.

Internauta zwraca uwagę, że wydanie gazety jest z 1980 roku. Petru miał wtedy 8 lat x.com

Co więcej, Polska Zjednoczona Patria Robotnicza została rozwiązana 29 stycznia 1990 roku - Ryszard Petru miał wówczas dopiero 17 lat.

Jak wyglądał Ryszard Petru w latach 90., można też zobaczyć w opublikowanym na YouTube jednym z wydań programu "Kawa czy herbata". Program ten był emitowany od 1992 do 2013 roku na antenie TVP 1, a odcinek, którego Petru był gościem, pochodzi z 22 marca 1999 roku. Polityk miał wtedy 26 lat (rocznikowo 27).

Zdjęcie wykorzystane do fałszywki ze "Sztandarem Młodych" krąży w sieci także w wersji kolorowej. Zostało użyte m.in. do stworzenia mema opublikowanego w internecie w maju 2019 roku.

Autorka/Autor:Zuzanna Karczewska

Źródło: Konkret24