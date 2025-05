Tusk nazwał rząd "politycznymi gangsterami"? Nie. A kogo?

Politycy Prawa i Sprawiedliwości rozpowszechniają nagranie pokazujące, jakoby Donald Tusk na marszu poparcia dla Rafała Trzaskowskiego stwierdził, że teraz "Polską rządzą polityczni gangsterzy". Tylko że to zmanipulowane wideo. O kim więc mówił tak Tusk?

Setki tysięcy wyświetleń generuje udostępniane przez polityków Prawa i Sprawiedliwości nagranie z fragmentem przemówienia Donalda Tuska podczas Wielkiego Marszu Patriotów w niedzielę 25 maja. Na filmie słyszymy premiera, który krytykuje swój rząd, stwierdzając: "Polską rządzą polityczni gangsterzy. Dzisiaj po władze chcą sięgnąć nie polityczni, ale zwykli gangsterzy. I nie ma w tym słowa przesady. Polsko obudź się. Tak nie może być". Fragment ten ma pochodzić z transmisji TVP Info.

Politycy PiS: "Tusk w końcu mówi prawdę"

Film udostępnił m.in. europoseł PiS Michał Dworczyk na swoim profilu na Facebooku. Jego wpis wyświetliło ponad 50 tys. internautów.

FAŁSZ Europoseł PiS Michał Dworczyk udostępnił zmanipulowane wideo Facebook

"Gangsterzy u władzy #Tusk w końcu mówi prawdę – o sobie. Donald Tusk na marszu patriotów… i nagle mówi, że Polską rządzą polityczni gangsterzy. Czy on się właśnie zapomniał kim jest i czy może… po raz pierwszy od dawna powiedział prawdę" - skomentowała nagranie Julia Kloc-Kondracka, radna PiS (pisownia wszystkich postów oryginalna). Z kolei posłanka PiS Anna Krupka napisała: "Tusk: Polską rządzą polityczni gangsterzy. Pełna zgoda i dlatego musimy to zmienić".

"Chociaż w jednym miał rację" - skomentował ironicznie rozsyłane nagranie poseł PiS Janusz Cieszyński. Film udostępnił także były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. "Tusk szczerze o sobie i swoim rządzie: 'Polską rządzą polityczni gangsterzy'" - napisał. Post Wosia cieszył się szczególną popularnością - wyświetlono go ponad 590 tys. razy.

FAŁSZ Politycy PiS rozpowszechniali w sieci nieprawdziwy filmik Facebook

Nie tylko politycy dzielili się tym nagraniem w sieci. "Kampanio trwaj. Tusk znowu coś nie tak powiedział" - napisał jeden z internautów, który 25 maja udostępnił to wideo na swoim koncie na X. Jego wpis w krótkim czasie wygenerował ponad 256 tys. wyświetleń; polubiło go ponad 4 tys. osób, podało dalej ponad 800. Rzekome nazwanie przez Tuska obecnej władzy "gangsterami" internauci komentują: "Że strachu zapomniał, że ma łgać i przez pomyłkę prawdę powiedział"; "on prawdę mówi tylko wtedy, kiedy się pomyli"; "On właśnie powiedział ze PO to gangsterzy raz prawdę powiedział"; "Ale jaja! Raz chociaż powiedział prawdę. Tak obecnie Polską rządzą gangsterzy. I to nie tylko polityczni!".

Wideo pojawiło się także na koncie WolnośćTV. "Tusk wreszcie powiedział prawdę. Nazwał siebie i swoich ziomków gangsterami" - brzmi opis posta z filmem, który wyświetlono ponad 145 tys. razy. To najprawdopodobniej stamtąd właśnie pochodzi nagranie rozpowszechniane teraz w sieci, bo w jego prawym górnym rogu widać logo WolnośćTV.

Czy rzeczywiście Donald Tusk nazwał obecny rząd "politycznymi gangsterami"?

Z jakiego fragmentu wypowiedzi zmontowano to wideo

Marsz poparcia dla Rafała Trzaskowskiego rozpoczął się w południe przemówieniami polityków i gości, przed godziną 13 głos zabrał Donald Tusk. Mówił o tym, że chociaż brał udział już w wielu marszach, to podczas tego jest wyjątkowo "poruszony i przejęty". Nawiązując do poprzedniego rządu Zjednoczonej Prawicy, mówił: "Nie wierzę tym, który chcieliby Polskę oddać w ręce kłamstwa, w ręce zła łajdactwa, w ręce złodziejstwa. Przecież po to ich przegoniliśmy. Po to przegoniliśmy to całe zło". Po chwili powiedział: "Słuchajcie, tu nie chodzi o żadną partię polityczną. Tu nie chodzi o Tuska, tu nie chodzi o parlament. Tu chodzi naprawdę o Polskę" - a dalej:

PRAWDA Myśmy mówili wiele razy - i przecież wiedzieliśmy, dlaczego to mówimy - że Polską rządzą polityczni gangsterzy. Pamiętacie dwa, trzy, cztery lata temu, pamiętacie? Dzisiaj - i ludzie usłyszcie, zobaczcie to, otwórzcie szeroko oczy - dzisiaj po władze chcą sięgnąć nie polityczni, ale zwykli gangsterzy. I nie ma w tym słowa przesady. Polsko obudź się. Tak nie może być.

To ten fragment wypowiedzi został zmanipulowany - czyli przemontowano go w taki sposób, by wypowiedź Tuska brzmiała tak, jakby mówił o aktualnym rządzie.

Źródło: Konkret24